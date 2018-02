Dziś pogoń za modą, spodnie z dziurami, chodzenie w mróz bez czapek, a jutro nie tylko przeziębienie, ale nawet zapalenie dróg oddechowych lub jajników, a nawet bezpłodność. Lekarze przestrzegają przed zbyt lekkim ubieraniem się zimą.

Odsłonięte kostki, spodnie z dziurami, dekolty i goła głowa to niemal codzienny widok na ulicach. Także zimą, gdy za oknem mróz. - Jestem lekarzem rodzinnym od kilkunastu lat i mamą trójki dzieci, w tym dwójki dorastających, więc obserwuję te trendy, które nie są zbyt fortunne - ocenia dr Urszula Grata-Borkowska z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Lekarka tłumaczy, że chodzenie w mroźne dni z odsłoniętymi częściami ciała doprowadza do szybszego wychładzania organizmu i obniżenia odporności. - Jesteśmy przez to bardziej narażeni na infekcje wirusowe. W niebezpieczeństwie są nasze drogi oddechowe czy układ moczowy - przestrzega lekarz.Przeziębienie czy poważna infekcja wirusowa dróg oddechowych nie są jedynym ryzykiem. Przez odsłanianie ciała w mróz można narazić się na większe kłopoty, nawet na zapalenie nerek. A dziewczęta powinny być świadome, że takie postępowanie, wynikające z chęci bycia na czasie, może przynieść w przyszłości poważne konsekwencje. Skutkiem mogą być nawet problemy z płodnością.- Często dochodzi do zapalenia układu rodnego, na przykład do zapalenia jajników. Skutki mogą być długofalowe. Zdarza się, że na początku zapalenie przebiega bezobjawowo, a po latach może pojawić się problem z zajściem w ciążę - uczula dr Grata-Borkowska.