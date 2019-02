Leki na astmę wycofane z obrotu. GIF wydało najnowsze ostrzeżenie [9.02.2019]

Decyzja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pochodzi z 7 lutego 2019 roku. Dotyczy trzech leków stosowanych przy leczeniu astmy.

GIF wydał ostrzeżenie dotyczące leku BDS N.

GIF wydał decyzję o wycofaniu serii leku BDS N.

BDS N jest stosowany w leczeniu:

astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niezadowalające lub niewłaściwe,

ciężkiego pseudokrupu (ostrego podgłośniowego zapalenia krtani) w czasie hospitalizacji,

zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego budezonidu jest uzasadnione

- POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która powoduje skrócenie oddechu i kaszel.

Uwaga - leki wycofane z obrotu! Dwa środki zanieczyszczone [NOWE OSTRZEŻENIE GIF]

Chodzi o BDS N zawiesina do nabulizacji 0,25 mg/l

seria: 054214, data ważności 06.2019

seria: 053117, data ważności 06.2020

seria: 053217, data ważności 06.2020

seria: 052118, data ważności 03.2021

BDS N zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/l

seria: 063217, data ważności: 06.2019

Podmiot odpowiedzialny: Apotex Europe B.V. Holandia

Przyczyna decyzji GIF dotycząca wycofania leku

Do GIF wpłynęła informacja od pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego dotycząca otrzymania wyniku poza specyfikacją w badanych przez wytwórcę próbkach archiwalnych wyżej wymienionych serii produktów leczniczych w zakresie parametru zawartości substancji pokrewnych BUDEZONIDU.

GIF wydał decyzje o wycofaniu leku BENODIL

Lek również stosowany między innymi w przypadku leczenia astmy.

Decyzja GIF dotyczy leku: BENODIL zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/l

seria: 1030718, data ważności 2021

BENODIL zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/l:

seria:052818, data ważności 03.2021

seria: 054817, data ważności 07.2019

seria: 055817, data ważności 10.2020

seria: 057617, data ważności 11.2020

seria: 057917, data ważności 12.2010

Podobnie jak w przypadku poprzedniego leku do GIF wpłynęła informacja od pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego dotycząca otrzymania wyniku poza specyfikacją w badanych przez wytwórcę próbkach archiwalnych wyżej wymienionych serii produktów leczniczych w zakresie parametru zawartości substancji pokrewnych BUDEZONIDU.

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

GIF wydał decyzje o wycofaniu Budixon Neb

Lek stosowany między innymi w przypadku leczenia astmy.

Budixon Neb zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/l:

seria:1031517, data ważności 07.2019

Budixon Neb zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/l:

seria:058217, data ważności 12.2019

seria:050118, data ważności 01.2020

seria:053618, data ważności 05.2020

Przyczyna wycofania leku.

do GIF wpłynęły wyniki badań prób archiwalnych wyżej wymienionych serii produktów leczniczych przeprowadzone przez podmiot odpowiedzialny. Przedstawione wyniki badań wskazują, że badane próbki nie spełniają wymogów wytwórcy w zakresie parametru zawartości substancji pokrewnych BUDEZONIDU.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.

Decyzjom o wycofaniu leków z obrotu nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Twoje leki wycofano z obrotu. Co zrobić?

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.

Co jeszcze możesz zrobić? Sprawdź w poniższej galerii: