W sieci kwitnie nielegalny handel medykamentami, które w aptekach są sprzedawane pacjentom jedynie na receptę.

„Sprzedam Moklar 150 mg, 30 sztuk. Produkt oryginalny z polskiej apteki. Posiadam kilka opakowań. Możliwa wysyłka lub odbiór osobisty”. „Posiadam na tak zwanym zbyciu kilka paczek Klonazepamu 2 mg, oryginalnie zapakowane z długą datą przydatności. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, cena 80 zł za opakowanie. Nie wysyłam za pobraniem, tylko odbiór osobisty”. „Sprzedam lek Doreta, tabletki kupione w polskiej aptece z długą datą ważności. Lek nowy i szczelnie zamknięty. Możliwość kupienia pojedynczych listków po 10 sztuk”. Tego typu oferty dotyczące lekarstw, za obrót którymi powinny odpowiadać wyłącznie apteki, z łatwością można znaleźć w internecie. Handel medykamentami teoretycznie wydawanymi wyłącznie na receptę kwitnie na portalach umożliwiających dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, forach internetowych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.Internetowi „farmaceuci” mają w swojej ofercie antybiotyki, różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, a nawet silne leki psychotropowe – stosowane np. w leczeniu depresji – oraz medykamenty przeciwbólowe w różnych dawkach i rozmiarach opakowań.– Na przykład Doreta to lek zawierający tramadol, który lekarze niechętnie wypisują, bo dość szybko uzależnia. Wpływa on na produkcję serotoniny, powodując polepszenie nastroju, czyli euforię – wskazuje Sonia Szymczyk, farmaceutka z jednej z krakowskich aptek. – Można przypuszczać, że część tego rodzaju ogłoszeń dodają osoby, które po zakończeniu kuracji po prostu chcą się pozbyć zbędnych opakowań i nawet nie zdają sobie sprawy, że to nielegalne. Mogą to być również ludzie, którzy mają dostęp do tego rodzaju leków, czyli lekarze, pracownicy hurtowni farmaceutycznych czy aptek – dodaje.Zgodnie z obowiązującym prawem, w sieci jest dozwolona sprzedaż jedynie tych medykamentów, które nie są wydawane na receptę, a do tego rodzaju handlu są upoważnione wyłącznie apteki i punkty apteczne. Sprzedaż antybiotyków czy psychotropów przez internetowych „farmaceutów” jest więc nielegalna. Przestępców trudno jednak złapać na gorącym uczynku , bo najczęściej swoje usługi oferują na zamkniętych forach albo korzystają z serwerów umieszczonych poza krajem.– Internetowy handel kwitnie. Obejmuje nie tylko preparaty wydawane na wskazanie lekarza, które często nie są wcale stosowane do leczenia, ale także środki powszechnie dostępne, jakie za pośrednictwem internetu można kupić w niższej cenie – komentuje dr Leszek Borkowski, specjalista farmakologii klinicznej i prezes Fundacji „Razem w Chorobie”. – Nie uda się go ukrócić inaczej niż zakrojoną na szeroką skalę kampanią edukacyjną. Musimy nauczyć nasze społeczeństwo, że leki to nie cukierki i zawsze powinny pochodzić z wiarygodnego źródła – dodaje.Eksperci nie mają wątpliwości, że pacjenci uzupełniający domową apteczkę w sieci stąpają po cienkiej linii. Leki wydawane wyłącznie na receptę przyjmowane bez kontroli lekarza mogą bowiem wywołać nieodwracalne szkody w organizmie.Co więcej, przy zakupach u „internetowego farmaceuty” trudno o jakąkolwiek gwarancję faktycznego składu łykanych tabletek, warunków ich przechowywania czy rzeczywistej daty przydatności do spożycia. A preparaty narażone np. na działanie wysokiej temperatury czy czasu, tracą swoją skuteczność i mogą stać się niebezpieczną trucizną.

