Małopolanie produkują coraz więcej śmieci, ale też coraz lepiej je segregują - tak wynika z najnowszego sprawozdania z realizacji programu gospodarki odpadami w naszym regionie.

Każdy Małopolanin pozostawia po sobie średnio 275 kilogramów śmieci rocznie. Jeszcze dwa lata temu było to o 25 kg mniej.Przyczyny takiej sytuacji są dwie. Z jednej strony rozwój gospodarczy prowadzi do wytwarzania coraz większej ilości odpadów. Z drugiej - wprowadzone kilka lat temu regulacje powodują, że coraz mniej śmieci ląduje w lasach i przydrożnych rowach. Dowodem na to są dane z małopolskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie dziś trafia dwa razy więcej starych mebli, lodówek, telewizorów itp., niż jeszcze dwa lata temu.Ale do ideału nam jeszcze daleko. Do odzysku i recyklingu trafia tylko 8,7 proc. wyrzuconych na śmietniki metali, zaledwie 1,7 proc. odpadów wykorzystywanych jest jako legalne paliwo lub inne źródło wytwarzania energii.Dobrze nam idzie segregacja odpadów komunalnych. Średnia dla województwa to 39 proc. odzyskanego papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali, choć wymagany poziom to tylko 18 proc. Jedynie gmina Gręboszów nie była w stanie zrealizować wymaganego limitu recyklingu.Gorzej idzie nam odzysk odpadów budowlanych, bo w tym przypadku aż 43 małopolskie gminy zbierają osobno mniej niż 42 proc. takich śmieci.- Nie dokonała się u nas może rewolucja śmieciowa, ale zmiany naprawdę są ogromne - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Przyznaje jednak, że selektywna zbiórka musi być prowadzona skuteczniej, bo w 2020 r. możemy nie osiągnąć limitów odzysku śmieci, stawianych przez Unię Europejską. Wtedy co najmniej połowa wszystkich odpadów musi być poddana recyklingowi.Do osiągnięcia tego celu nie potrzeba już wielkich inwestycji. Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są wykorzystane w 54,4 proc., a punkty przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych - w 77 proc.