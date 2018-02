Limuzyna wioząca prezydenta Andrzeja Dudę po Krakowie miała kolizję - informuje radio RMF FM. Kierujący pojazdem najechał na separator oddzielający torowisko od jezdni.

Do zdarzenia doszło przy wjeżdżaniu z ulicy Starowiślnej na most Powstańców Śląskich. Auto dosłownie zawisło na separatorze. Jak informuje RMF FM nikomu nic się nie stało. Prezydent Duda przesiadł się do innego pojazdu i pojechał dalej do Bochni, gdzie ma odebrać tytuł honorowego obywatela.



Prezydent Andrzej Duda przebywał w Krakowie na spotkaniu z członkami społeczności żydowskiej.

