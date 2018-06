Rozpoczynamy cykl artykułów, w których będziemy ujawniać zarobki osiągane w poszczególnych branżach w naszym województwie.

Płaca minimalna i stawka za godzinę

Rozmawiamy z GRZEGORZEM PORĘBĄ, analitykiem portalu wynagrodzenia.pl o tym, na jakie zarobki można dziś liczyć w Polsce, jakie branże zarabiają najwięcej i co tak naprawdę ma wpływ na wysokość naszych pensji.- Wyniki przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazują, że w 2017 roku mediana wynagrodzeń całkowitych w Polsce wyniosła 4157 złotych brutto - oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, a połowa powyżej. Mediana w województwie małopolskim była wyższa i wyniosła 4210 złotych. Więcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim (5000 złotych) i dolnośląskim (4400 złotych).- Według naszego badania wynagrodzenia w Małopolsce z roku na rok rosną. W 2015 roku mediana zarobków w tym województwie wyniosła 3900 złotych brutto. W 2016 było to już 4000 złotych, a w 2017 - 4210. Jedną z przyczyn wzrostu płac jest to, że w Krakowie i okolicach swoje siedziby lokują duże firmy z zagranicznym kapitałem, w których wynagrodzenia są najczęściej wyższe. Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenia w całej Polsce rosną a Małopolska nie stanowi pod tym względem wyjątku.- Od dłuższego czasu w kwestii wynagrodzeń przodują pracownicy IT. Deficyt specjalistów w tej branży i rosnące zapotrzebowanie na takich pracowników powoduje, że pracodawcy zmuszeni są do oferowania im coraz wyższych wynagrodzeń. Według naszego badania, mediana zarobków osób pracujących w tej branży to 6500 złotych. Wysokie płace osiągają również pracownicy bankowości (6390 złotych). Niestety, wciąż najniższe zarobki otrzymują pracownicy zatrudnieni w szkolnictwie i służbie zdrowia.- Im większa firma, tym wyższe zarobki. Firmy zatrudniające do 9 pracowników płacą na ogół w przedziale od 2400 do 4210 złotych. W wielkich przedsiębiorstwach, zatrudniających powyżej 1000 osób, wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 3300 do 7000 PLN. Różnica jest więc spora. Przyczyną tego stanu rzeczy jest na pewno efekt skali oraz to, że duże organizacje często są oddziałami zagranicznych firm, gdzie wynagrodzenia są wyższe.- Niedawno przeprowadziliśmy badanie „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”. Respondentów pytaliśmy o to, czy ich pracodawcy oferują świadczenia dodatkowe i jeżeli tak, to jakie. Okazało się, że benefity otrzymuje 71 procent badanych. Najpopularniejszymi świadczeniami są: karnety do siłowni i do klubów fitness, ubezpieczenia na życie oraz podstawowy pakiet opieki medycznej.- W Polsce dużo uwagi poświęca się luce płacowej, czyli różnicy między wynagrodzeniami mężczyzn a kobiet. Patrząc na ogólne dane okazuje się, że kobiety faktycznie zarabiają mniej. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń pokazują, że w 2017 roku zarobki kobiet były niższe o 864 złotych. Główna przyczyna leży jednak w strukturze zatrudnienia. Okazuje się, że kobiety rzadziej zajmują stanowiska kierownicze, gdzie wynagrodzenia są najwyższe. Również w zawodach, gdzie płace są wysokie (np. IT), zatrudnionych jest mniej kobiet.- Oczywiście. Najmniej zarabiają młodzi pracownicy. Mediana wynagrodzeń osób w wieku 18-25 lat w 2017 roku wyniosła 3062 złotych brutto. Wraz z wiekiem wynagrodzenia rosną. Najwyższe zarobki osiągają zatrudnieni w wieku 36-40 lat (4927 złotych). W późniejszych latach życia obserwujemy spadek wynagrodzeń.- Z perspektywy pracownika z pewnością opłaca się uczyć. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym zarabiały w 2017 roku na poziomie 3061 złotych. Osoby posiadające maturę zarabiały 3349 złotych, natomiast osoby z tytułem magistra otrzymywały pensję w wysokości 4500 złotych. Warto też uczyć się języków obcych. Na przykład zarobki osób deklarujących zaawansowaną znajomość języka francuskiego mieściły się w przedziale od 4300 do 9000 złotych.- Kierownicy zarabiają mniej więcej dwa razy więcej niż pracownicy szeregowi. Jest to odpowiednio 6077 i 2904 złotych. Mediana zarobków specjalistów to 4210 złotych. Pensje osób na stanowiskach dyrektorskich najczęściej stanowią kwoty pięciocyfrowe.- Oczywiście. Z naszych badań wynika, że im większa miejscowość tym wyższe zarobki. W Małopolsce wyraźnie przoduje Kraków, gdzie mediana zarobków wyniosła 4422 złotych. Zarobki w takich miastach jak Nowy Targ (3500 złotych), Tarnów (3200 złotych) czy Nowy Sącz (3030 złotych) są zdecydowanie niższe.Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto). Tym samym w najniższa krajowa wzrosła o 100 złotych w porównaniu do zeszłego roku. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wynosi ok. 1,4 mln osób.Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla umów cywilnoprawnych. Zgodnie z propozycją rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku może wynieść natomiast 2220 zł brutto. To o 5,7 proc. i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie.Od stycznia 2019 z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

