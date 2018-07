Zakończyła się wielka loteria marki Hochland „Odkryj bogactwo natury”. Główna nagroda, czyli pół miliona złotych powędrowało do pani Moniki z Pleszewa. Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się 11 lipca w restauracji LIF.

„Odkryj bogactwo natury”, czyli wielka loteria marki Hochland trwała od 8 marca do 16 maja i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miłośników serów. Podczas trwania akcji rozdano prawie 11 tysięcy nagród. Mechanizm loterii był bardzo prosty, wystarczyło wpisać kod z opakowania promocyjnego na dedykowanej stronie. Każdego dnia do wygrania było 20 zł, 50 zł oraz 100 zł, a informacja o zwycięstwie pokazywała się automatycznie po zarejestrowaniu kodu. – Skupiliśmy się na komunikowaniu o naturalności i naszym asortymencie, bo w loterii Hochland brały udział sery żółte, kremowe, kanapkowe i pleśniowe. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – informował Jacek Wyrzykiewicz, PR& Marketing Services Manager w Hochland Polska.



Łączna wartość nagród wyniosła ponad 800 tysięcy złotych. Główną nagrodą w loterii Hochland było pół miliona złotych, o które walczyły wszystkie zarejestrowane kody! Wiele osób marzyło o takiej wygranej, wiele także rozmyślało co zrobiłoby z takimi pieniędzmi. Szczęście uśmiechnęło się do Pani Moniki z Pleszewa, która odkryła bogactwo natury oraz wygrała nagrodę główną w postaci 500 000 zł. Na uroczystą galę odebrania nagrody przyjechała ze swoim mężem.



Podczas finału Pani Monika nie kryła wzruszenia. - Dopiero do mnie dociera, że to się faktycznie dzieje, bo cały czas było jakieś niedowierzanie. Nie zdawałam sobie sprawy, że mogę wygrać tyle pieniędzy. Miałam nadzieję, że otrzymam, którąś z nagród dziennych, czyli 20, 50 czy 100 zł. Nigdy jednak nie spodziewałam się, że mogę wygrać główną nagrodę – opowiadała w trakcie wręczania czeku. Jak przyznała później, o loterii dowiedziała się z opakowań, które codziennie goszczą na stole – dodała laureatka loterii. Pani Monika ma dwójkę synów, których nie zabrała na finał, bo jak się okazało, oni jeszcze nic nie wiedzą! – Chcemy zrobić im niespodziankę, ale też trochę niedowierzaliśmy z mężem, że to dzieje się naprawdę, więc baliśmy się rozczarowania – opowiada zwyciężczyni. Laureatka nie ma jeszcze konkretnych planów na wydanie tych pieniędzy, przyznała jednak, że syn zaczyna studia, więc chciałaby część przeznaczyć na mieszanie dla niego. Także jako miłośniczka podróży nie odmówi sobie najwspanialszych wakacji życia!



Uroczysty finał akcji odbył się 11 lipca w restauracji LIF. Pełna radości atmosfera udzieliła się wszystkim gościom. W spotkaniu uczestniczyli m.in Prezes firmy Hochland Polska - Piotr Knauer, który wręczył nagrodę zwyciężczyni, Radosław Jurkowski – Senior Brand Manager, odpowiedzialny za organizację loterii oraz Jacek Wyrzykiewicz – PR&Marketing Services Manager.



Tuż po przekazaniu nagrody na wszystkich uczestników finału czekała wyjątkowa niespodzianka od firmy Hochland. Każdy brał udział w quizie, który składał się z 15. pytań dotyczących serów i firmy. Na koniec wyłoniono trzech zwycięzców, którzy nie tylko najtrafniej, ale i najszybciej odpowiadali na zadane pytania. W nagrodę otrzymali modne drewniane zegarki.



Co więcej, firma Hochland obchodzi w tym roku 25-lecie – Przez te lata firma prężenie się rozwinęła, jesteśmy liderem w kategorii sera i mamy zamiar obronić tę pozycję. – opowiadał Piotr Knauer, Dyrektor Generalny Hochland Polska - To co nas wyróżnia, to długoletnie zaufanie, którym obdarzyli nas świadomi wysokiej jakości serów Hochland konsumenci. Nasze wyroby są tworzone z najlepszego sera, który produkujemy z polskiego mleka.

Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek, na którym zaproszeni goście mieli okazję skosztować wyśmienitych dań przygotowanych na bazie serków Hochland.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.