Banany to owoce, które lubimy ze względu na ich słodki smak, ale także dużą dostępność i niską cenę. Niestety, już wkrótce możemy mieć trudności z ich zakupem. Wszystko przez grzyba atakującego plantacje.

Fusarium oxysporum - grzyb, przez którego banany mogą wyginąć

Choroba panamska dziesiątkuje plantacje bananów

Jak donosi portal o2.pl , uprawy bananów w Afryce, Australii, Azji i na Bliskim Wschodzie są obecnie zagrożone grzybem Fusarium oxysporum, który wywołuje groźną dla owoców chorobę panamską. Najczęściej jadana przez nas odmiana bananów to Cavendish, która jest uprawiana w Ameryce Południowej. Jeśli choroba panamska dotrze do amerykańskich plantacji, znane i lubiane banany mogą całkowicie wyginąć.Przeniesienie się choroby nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wywołujący ją grzyb może przenosić się wraz z ziemią lub wodą. Niszczy roślinę, wnikając do niej przez korzenie, co powoduje najpierw więdnięcie liści, a potem całkowite obumarcie rośliny, ponieważ uniemożliwione staje się rozprowadzanie wody do komórek.Z chorobą panamską nie jest łatwo walczyć, gdyż wywołujący ją grzyb Fusarium oxysporum jest odporny na chemię – nie zadziałają więc na niego środki ochrony roślin. Jedyną możliwością uchronienia rośliny przed infekcją jest separacja zdrowych od tych, które padły ofiarą grzyba. Separacja taka nie jest wcale łatwa: wymaga takich działań jak kopanie rowów czy wycinka drzew . Zakażenie może dokonać się także, jeśli na maszynie rolniczej znajduje się niebezpieczny grzyb, dlatego sadzonki powinny być nasadzane ręcznie. Co gorsza, grzyb Fusarium oxysporum jest bardzo wytrzymały – potrafi przetrwać w glebie nawet 30 lat, dlatego nawet wiele lat po wystąpieniu choroby panamskiej nie można sadzić bananowców na wcześniej skażonym terytorium.Choroba panamska została odkryta w 1920 roku i doprowadziła do zniszczenia plantacji bananowców w Ameryce Środkowej. W 30 lat później za jej sprawą niemal całkowicie wyginęła odmiana bananów Gros Michel, która w latach 60. stała się już niedostępna na rynku. Wówczas zastąpiła ją odmiana Cavendish, która była odporna na chorobę panamską, jednak już pod koniec lat 80. wywołujący ją grzyb pojawił się w nowej odmianie, zdolnej zakazić także banany Cavendish.Jeśli choroba panamska dotrze do Ameryki, a naukowcom nie uda się opracować nowej odmiany bananów, która będzie odpowiadała gustom konsumentów, może okazać się, że po bananach pozostanie tylko wspomnienie. Póki są łatwo dostępne, lepiej z tego korzystać, zwłaszcza, że oprócz tego, że są pyszne, są też bardzo zdrowe.

ZOBACZ KONIECZNIE: