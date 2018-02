Luksusowa willa Jana Kulczyka, znajdująca się w St. Moritz w Alpach, jest na sprzedaż. Rezydencja wystawiona została za ceną 185 milionów dolarów (666 milionów złotych). Podziemne jezioro, złoto na ścianach, prywatny teatr - musicie zobaczyć te wnętrza.

Willa urządzona jest z niebywałym przepychem - podłogi wyłożone są futrami, ściany pokryte 24-karatowym złotem lub futrem z norek, gabinet jest obity szkarłatnym aksamitem i połączony z sekretną biblioteką. Jest także podziemne jezioro i prywatny teatr.



Jan Kulczyk, przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments z siedzibą w Luksemburgu zmarł 29 lipca 2015 roku. Miał 65 lat.



Biznesmen zmarł w Wiedniu w wyniku pooperacyjnych komplikacji po drobnym zabiegu kardiologicznym.



Dr Jan Kulczyk pochodził z Bydgoszczy. Urodził się w 1950 r. Przez wiele lat kojarzony był z Poznaniem. To tutaj ukończył wydział Handlu Zagranicznego na ówczesnej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Doktorat obronił w Instytucie Zachodnim Polskiej Akademii Nauk w 1975 r. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął w 1981 r. Założył wtedy firmę Interkulpol. Później związał się z branżą motoryzacyjną. Utworzył sieć dystrybucji samochodów Volkswagena. Później utworzył spółkę akcyjna Kulczyk Holding, która obecnie jest w grupie Kulczyk Investment House. Był współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, honorowym prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.



