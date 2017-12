Niesłabnąca popularność kilku świątecznych hitów, takich jak „Jingle Bell Rock”, nieszczęsne „Last Christmas” czy "All I Want for Christmas is You" wcale nie oznacza, że nie nie powstają inne świetne piosenki świąteczne. Przyjrzyjmy się więc mniej znanym i nieco mniej klasycznym utworom inspirowanym Bożym Narodzeniem. Oto alternatywne świąteczne piosenki. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć więcej.

