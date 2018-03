Magazynów dla panów, w tym m.in. "Playboy" i "CKM" nie znajdziemy już wkrótce na stacjach benzynowych należących do PKN Orlen - podaje "Newsweek". Według informacji gazety taką decyzję podjął sam prezes Orlenu - Daniel Obajtek.

Informacja podana wczoraj przez tygodnik Newsweek o rzekomym wycofaniu ze stacji paliw ORLEN części prasy jest nieprawdziwa. Pełna treść oświadczenia: https://t.co/uDinV6xPAG — ORLEN (@PKN_ORLEN) 22 marca 2018

Na stacjach Orlen nie kupimy już magazynów dla panów. Wycofany zostanie m.in. "Playboy" i "CKM". Taką informację podał "Newsweek" dodając, że za taką decyzją stoi nie kto inny jak prezes Orlenu - Daniel Obajtek. To samo źródło przekonuje też, że sami wydawcy dowiedzieli się o tym zaledwie kilka dni temu i to nieoficjalnieTymczasem na stronie koncernu pojawił się komunikat biura prasowego. "PKN Orlen pragnie zdecydowanie podkreślić, iż replikowana przez media informacja podana wczoraj przez tygodnik Newsweek o rzekomym wycofaniu ze stacji paliw ORLEN części prasy jest nieprawdziwa. W ramach cyklicznej optymalizacji oferty prasowej względem możliwości ekspozycyjnych, czasowo wstrzymana została dostawa na stacje kilku tytułów, różnych kategorii. Stan ten potrwa do czasu wypracowania nowych standardów ekspozycji. Termin ich wprowadzenia został zaplanowany na 26 marca" - czytamy.