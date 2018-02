Łukasz Gazur, jak zwykle w każdy piątek, przygotował dla Was porcję najciekawszych wydarzeń kulturalnych na nadchodzący weekend. Dzisiaj zaprasza na film "Nić widmo" - to pozycja nominowana do Oscara i interesująca opowieść o Londynie lat 50. Oprócz tego zapowiedź wystawy "Teraz komiks'' w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zapraszamy!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.