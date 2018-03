Łukasz Gazur zaprasza na nową porcję wydarzeń kulturalnych. Tym razem w kinach polecamy film "W czterech ścianach". To opowieść o rodzinie, która musi potraktować własne mieszkanie jak twierdzę. Z kolei na deskach teatru studenci Akademii Sztuki Teatralnej sprawdzą czy słowami Szekspira można opowiadać współczesność w spektaklu "Gwałt na Lukrecji". Zaprosimy was też do Zakopanego, gdzie trwa wystawa "W poczekalni.Przeprowadzka".

