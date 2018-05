Majówka 2018. Sklepy 1 maja i 3 maja nie będą otwarte. Natomiast 2 maja sklepy będą otwarte. A czy McDonald's będzie otwarty 1 i 3 maja? Czy w tym czasie będą otwarte jakiekolwiek sklepy? W dni wolne od pracy zawsze są jakieś sklepy otwarte 1 maja i 3 maja. Są to m.in. Żabka, Freshmarket, czy właśnie McDonald's.

MAJÓWKA 2018. SKLEP BIEDRONKA - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 sklepy Biedronka będą nieczynne

Środa, 2 maja 2018 sklepy sieci Biedronka będą czynne jak zwykły dzień – do godziny 22.00

Czwartek, 3 maja 2018 sklepy Biedronka będą nieczynne

MAJÓWKA 2018. SKLEP LIDL - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 – sklepy będą nieczynne

Środa, 2 maja 2018 – sklepy będą czynne od 8.00 do 21.00

Czwartek, 3 maja 2018 – sklepy będą nieczynne



MAJÓWKA 2018. SKLEP TESCO - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 – sklepy będą nieczynne

Środa, 2 maja 2018 – sklepy będą czynne w godzinach 6.00-24.00

Czwartek, 3 maja 2018 – sklepy będą nieczynne



MAJÓWKA 2018. SKLEP KAUFLAND - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 – sklepy nieczynne

Środa, 2 maja 2018 – sklepy czynne od godziny 7.00 do godziny 22.00

Czwartek, 3 maja 2018 – sklepy nieczynne

MAJÓWKA 2018. SKLEP AUCHAN - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 – sklepy będą nieczynne

Środa, 2 maja 2018 – sklepy będą czynne od godziny 8.00 do godziny 22.00

Czwartek, 3 maja 2018 – sklepy będą nieczynne

MAJÓWKA 2018. SKLEP ŻABKA, FRESHMARKET - GODZINY OTWARCIA

Wtorek, 1 maja 2018 – 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)

Środa, 2 maja 2018 – 6.00-23.00

Czwartek, 3 maja 2018 – 9.00-19.00 lub 11.00-21.00 (w zależności od decyzji ajenta)

Czy McDonald's jest otwarty 1 maja i 3 maja?

