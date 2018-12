Mali-wielcy bohaterowie. POZNAJ dzieci, które okazały się większą odwagą i siłą niż niejeden dorosły

Te dzieci okazały się większą odwagą i siłą niż niejeden dorosły. Niekiedy do dawania dobra i okazywania pomocy nie jest potrzebna siła fizyczna a chęć i motywacja do wspólnego działania. Te dzieciaki nie muszą krzyczeć o tym, co dobrego zrobiły dla ludzi i świata, oni po prostu to robią. Działanie jest cenniejsze niż milion słów. Pomagać należy nie tylko tym, których dobrze znamy, ale wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Na miano małych-wielkich bohaterów zasługuje każde z przedstawionych poniżej dzieci, choć tylko niektórzy otrzymali tytuł Młodego Bohatera, który przyznawany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Poznaj dzieci, których postawa jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.