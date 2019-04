Małopolska. 160 tys. emerytów i rencistów otrzyma w maju tzw. trzynastą emeryturę

Żeby dostać ekstra pieniądze z ZUS-u nie trzeba składać wniosku. Kwota 888 zł zostanie przekazana świadczeniobiorcom przelewem na konto albo przez pocztę. Prawo do Emerytury Plus mają te osoby, którym na 30 kwietnia przysługuje emerytura, renta czy zasiłek przedemerytalny - pod warunkiem, że wcześniej pobierały te świadczenia.

Trzynastą emeryturę chrzanowski oddział ZUS i podległe mu jednostki w Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach wypłacą pieniądze dla około 160 tys. osób. Ponad milion emerytów to świadczenie dostanie w całej Małopolsce.

Spora część seniorów otrzymuje wypłatę pierwszego dnia miesiąca, który w maju przypada na dzień wolny od pracy. Dlatego, tej grupie odbiorców, przelewy zrealizujemy wcześniej, bo już w kwietniu. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają „trzynastkę” razem w emeryturą bądź rentą.

- Na trzynastą emeryturę mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści. Majowego bonusu może się spodziewać osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Inny będzie jednak termin wypłaty, bo akurat te świadczenia są wypłacane z dołu. Zatem dla nich, wypłata dodatkowej emerytury jest przewidziana na początku czerwca, a nie w maju - informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim.

O pieniądze z majowego dodatku nie muszą się martwić zadłużeni emeryci i renciści. Środki z „trzynastki” będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, co ma zapobiec zajęciom komorniczym z kont bankowych. To rezultat rozmów kierownictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Krajową Izbą Komorniczą.

Kwota „trzynastej emerytury” to 1100 zł brutto, z której w większości przypadków będzie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna. Przy normalnym rozliczeniu emerytury z 1100 zł brutto zostaje „na rękę” około 934 złotych. Skąd więc kwota 888 zł do wypłaty w przypadku tzw. trzynastki? Znaczenie ma tutaj podatek dochodowy, a dokładnie kwota zmniejszająca ten podatek. Przy majowym dodatku - wypłacanym jednorazowo - ZUS nie może rozłożyć go na 12 miesięcy, więc zmniejszenia podatku w tym przypadku nie będzie. Stąd różnica 46,33 złotych.