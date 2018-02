O blisko 15,5 mln zł dotacji zwrócili się do marszałka województwa właściciele ponad 150 zabytkowych obiektów. Pieniędzy wystarczyło tylko dla 120, a i tak dofinansowania są o wiele mniejsze od oczekiwanych.

Listę 120 zabytków, których renowacja będzie finansowana w tym roku z małopolskiego budżetu, zatwierdził Zarząd Województwa. Ostateczna akceptacja listy należy do radnych sejmiku. W sumie zostanie rozdzielone 2,6 mln zł, dotacje wyniosą od 5 tys. do 59 tys. zł i trafią głównie do parafii.Najwyższą otrzyma Fundacja Szlachetne zdrowie na wykonanie izolacji termicznej i zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu dworskiego w Ropie, wybudowanego w XVI-XVII wieku i rozbudowanego w 1803 roku. 50 tys. zł trafi do parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy, dzięki czemu pełną renowację przejdą barokowe ołtarze boczne, chrzcielnica i prospekt organowy (frontowa elewacja instrumentu).Dotację w wysokości 40 tys. zł otrzyma m.in. dobczycki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na taras widokowy na zamku w Dobczycach. Taką samą kwotę dostanie gmina Zabierzów na remont zespołu willi Lubomirskich (1896 r.) w Kochanowie oraz diecezja tarnowska na remont konserwatorski więźby dachowej w XVII-wiecznym Domu Misjonariuszy w zabudowie bazyliki katedralnej.Na prace konserwatorskie przy grobowcu Wincentego Witosa w Wierzchosławicach będzie 30 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odtworzenie polichromii oraz renowację drewnianego ołtarzyka. Sześć razy mniejszą kwotą musi się zadowolić Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa, które chce odnowić kamienny nagrobek Rozalii i Konstantina Żydiaków na cmentarzu łemkowskim.Pieniędzy zabrakło m.in. na prace ratunkowe w kaplicy cmentarnej w Niepołomicach, kontynuację prac przy kapliczce na cmentarzu wojennym w Szczyrzycu, remont dachu w dawnym budynku Urzędu Gminy w Jordanowie, konserwację neogotyckich obrazów 14. stacji drogi krzyżowej w parafii w Grobli i konserwację wyposażenia cerkwi w Kunkowej.

ZOBACZ KONIECZNIE: