Kupić dom z basenem, zwiedzić najpiękniejsze zakątki świata, rzucić pracę i nie martwić się o pieniądze do końca życie. To marzenia tych, którzy mają nadzieję, że trafią szóstkę w Lotto. Choć szansa na główną wygraną jest minimalna, bo prawdopodobieństwo wynosi jak 1 do 14 milionów, to nie oznacza, iż nie da się z dnia na dzień zostać multimilionerem. Przykłady pochodzą choćby z Małopolski. To tu - w Skrzyszowie (powiat tarnowski) - padła najwyższa w historii tej gry liczbowej wygrana. Szczęśliwiec zgarnął grubo ponad 36 milionów zł.