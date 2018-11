Małopolska ma 93 nowych policjantów

Uroczystość ślubowania zaszczyciła obecność Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, któremu meldunek złożył dowódca uroczystość nadkom. Rafał Kania. Następnie Komendant Wojewódzki Policji nadinsp.dr Krzysztof Pobuta przywitał przybyłych na ślubowanie policjantów oraz gości.

Następnie w murach Muzeum Lotnictwa Polskiego zabrzmiał Hymn Polski – słowa Mazurka Dąbrowskiego odśpiewali wszyscy zgromadzeni. Generał Krzysztof Pobuta odczytał Rotę Ślubowania, której słowa powtórzyli ślubujący funkcjonariusze, po czym z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji otrzymali legitymację policyjną, a Wojewoda Piotr Ćwik wręczył im zasady etyki policyjnej.

Generał Krzysztof Pobuta zwrócił się do nowo przyjętych adeptów sztuki policyjnej podkreślając, że to oni są bohaterami tego dnia. Wypowiadając słowa Roty Policyjnej i posiadając legitymację funkcjonariusza stali się pełnoprawnymi policjantami garnizonu małopolskiego – uważanego za jeden z najlepszych w Polsce.

Bycie policjantem to zaszczyt – dlatego Komendant pogratulował im za wytrwałość w procedurze przyjęcia do Policji, co niewątpliwie wymagało wiele przygotowań i poświecenia. Przed nowymi policjantami – 6 miesięczny kurs podstawowy, na którym będą zdobywać umiejętności niezbędne w codziennej służbie. Generał Krzysztof Pobuta życzył nowym funkcjonariuszom powodzenia, aby uroczyście wypowiedziane dzisiaj słowa Roty Ślubowania towarzyszyły im zawsze podczas służby Ojczyźnie.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Wojewoda podkreślił rangę piątkowej uroczystości, wypowiedziane słowa Roty stają się początkiem nowej drogi życia - wybranej przez ślubujących dzisiaj 93 funkcjonariuszy. Wojewoda podziękował i pogratulował kadetom odwagi do podjęcia niełatwego zdania, jakim jest praca policjanta życząc, aby każdy z adeptów sztuki policyjnej znalazł sens pracy.

Ksiądz kapelan dr Mielecki życzył policjantom wytrwałości i powodzenia w pracy - podkreślając, że służba to przemiana, która całkowicie odmieni życie zgromadzonych na uroczystości młodych policjantów.

Podczas uroczystości decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowano 5 policjantów srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę: asp. Dariusz Olszewski – KPP Proszowice, asp. szt. Wiesław Puchalski – KPP Zakopane, nadkom. Krzysztof Kogut – KMP Tarnów, mł. insp. Robert Michna – KPP Wadowice, nadkom. Hubert Kulig – KPP Zakopane. Odznaczenia wręczył im Wojewoda Małopolski.

Nagrodzono również pracę dzielnicowych, którzy wzięli udział w zawodach Dzielnicowy Roku zajmując w nich wysokie 3 miejsce. Wyróżnieni to: asp. Marcin Gigoń – KMP Nowy Sącz, mł.asp. Dominik Para – Komisariat Policji w Andrychowie, st.sierż. Damian Łabędź - I Komisariat Policji w Krakowie.

Niespodzianką święta było przyznanie odznaczeń przez przedstawicieli Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policji dla Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika – medalu XXV-lecia NSZZP oraz Krzyża Niepodległości z Gwiazdą dla Pana nadisnp. dra Krzysztofa Pobuty z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości i setnej rocznicy powstania Policji.

Bohaterowie dnia czyli nowo przyjęci funkcjonariusze garnizonu małopolskiego rozpoczynają swoją służbę w wybranych jednostkach. Najwięcej z nich - 26 osób - zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. 13 nowych funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przydzielonych zostało 7 nowych policjantów.

Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wzmocnione zostaną przez 4 mundurowych. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem zyskały po 3 młodych adeptów sztuki policyjnej. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach i Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu zasilone zostały przez 2 nowych policjantów. W jednostkach Policji w Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Olkuszu oraz Suchej Beskidzkiej służbę rozpocznie po 1 nowym funkcjonariuszu. Również Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji i Oddział Prewencji Policji w Krakowie zyskały 11 nowych funkcjonariuszy.

To siódme w tym roku przyjęcie do służby w jednostkach Policji w naszym województwie. W 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyjął już do służby w podległych jednostkach 364 osób.

Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. W najbliższym czasie planowane jest kolejne przyjęcie nowych policjantów do służby. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 - w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 12 61 54 068. To praca dla każdego, kto chce w życiu pomagać innym. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, stabilne zatrudnienie, uprawnienia emerytalne po 25 latach służby - to tylko niektóre plusy służby w Policji.

