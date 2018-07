Uszkodzone budynki, połamane drzewa, ewakuowane obozy harcerskie, zamknięte drogi i szlaki turystyczne - to bilans całonocnej ulewy, która ze środy na czwartek przeszła w naszym regionie. Niektóre wioski i przysiółki zostały odcięte od świata.

Wezbrana woda najwięcej zniszczeń wyrządziła w powiecie limanowskim. Najgorsza sytuacja panuje w gminie Kamienica. We wsi Zasadne górski potok przerwał jedyną drogę dojazdową. Mieszkańcy na własną rękę próbowali udrażniać jego koryto, zanim przybyli strażacy.- Droga, którą woda zerwała, była niedawno odnowiona, a teraz wszystko zniszczyła. Walczymy cały czas, mamy nadzieję, że w końcu pogoda będzie dla nas łaskawa - mówi Agata Zięba, sołtys Zasadnego.W środę wieczorem policja zamknęła drogę wojewódzką nr 968 z Mszany Dolnej do Zabrzeży. Strażacy musieli ratować z samochodów sześć osób.- Oprócz uwięzionych na drodze wojewódzkiej ewakuowaliśmy 10 osób z domów mieszkalnych w Łososinie Górnej (gmina Limanowa) i Podłopieniu (gm. Tymbark) - relacjonuje bryg. Tomasz Pawlik z Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.Padający nieprzerwanie obfity deszcz sprawił, że ze względów bezpieczeństwa ewakuowano obóz harcerski w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego. Były tam zuchy i druhowie z Oświęcimia, Brzeszcz i Krakowa. Jak przekonują opiekunowie, nic złego się nie dzieje - wszyscy są bezpieczni w pobliskiej szkole podstawowej.- Jeśli zostaje ogłoszone ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia, z automatu musi być ewakuacja - wyjaśnia Adam Góralczyk, komendant Hufca ZHP Oświęcim. - Komendant obozu Joanna Krajcarz jest w szkole z dziećmi.Strażacy musieli ewakuować także obóz harcerski w Witowie na Podhalu. 24 osoby zostały przeniesione do budynku miejscowej OSP.Strażacy z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego odnotowali ponad 250 interwencji.Wiele górskich potoków zamieniło się w rwące rzeki. Miejscami woda wystąpiła z koryt, przez co szlaki zostały podtopione. Część z nich Tatrzański Park Narodowy musiał zamknąć. Z powodu intensywnych opadów deszczu niedostępne dla turystów są m.in. szlaki z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, wokół Morskiego Oka oraz na Rysy. Jaskinia Mroźna również została częściowo zalana i jest nieczynna do odwołania.- Na szczęście nie ma żadnych osób rannych na skutek tych opadów - mówi Jarosław Kośmiński, p.o. wicekomendanta PSP w Zakopanem.- Najbardziej u nas ucierpiała Czarna Góra w gminie Bukowina Tatrzańska. Zalana została niemal cała wioska. Woda wdarła się do piwnic każdego niemal domostwa - dodaje.Wczoraj wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał doraźne posiedzenie sztabu kryzysowego w remizie w Harklowej (gm. Nowy Targ).- Intensywne opady deszczu spowodowały szereg zagrożeń i podtopień na terenie województwa małopolskiego. Musimy mieć świadomość, że ta trudna sytuacja może się spotęgować. Jestem w stałym kontakcie z premierem i ministrem spraw wewnętrznych i administracji - powiedział wojewoda.W Tarnowie i powiecie tarnowskim występowały przejściowe ulewne opady deszczu, które nie spowodowały zagrożenia powodziowego. Stany ostrzegawcze przekroczone są od nocy na Białej - na stacjach pomiarowych w Ciężkowicach, Golance i Tuchowie, ale widoczna jest tendencja spadkowa.Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński jest w stałym kontakcie z wojewodami z zagrożonych regionów. „Osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc. W pierwszej kolejności samorządy ocenią sytuację i prześlą informacje do wojewodów. Później trafią one do MSWiA, które podejmuje decyzję o ewentualnym uruchomieniu pomocy finansowej” - czytamy w komunikacie.[reklama]