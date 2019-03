Małopolska. Rośnie bilans strat po wichurze. Wojewoda obiecuje pomoc

Poszkodowanego w wypadku mężczyznę członkowie rodziny odwieźli do domu, ale stamtąd do szpitala zabrała go karetka wezwana przez strażaków.

– Stan zdrowia obu poszkodowanych nie zagraża ich życiu – zapewnia Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Tatrach prędkość wiatru osiągała w porywach 140-150 km na godz. Przypomnijmy, rekord odnotowany na Kasprowym Wierchu w 1968 r. to aż 288 km na godz.

Minionej nocy w Katowicach wskaźnik stacji meteorologicznej Głównego Instytutu Górnictwa określił najwyższą prędkość wiatru na 223,2 km na godz., ale okazało się, że to błąd czujnika.

Od soboty do poniedziałkowego popołudnia strażacy podjęli w Małopolsce łącznie ponad 3,2 tys. interwencji, w większości dotyczyły uszkodzonych budynków. Wiatr całkowicie zerwał dachy z prawie 230 domów i niemal 300 budynków gospodarczych. Łącznie, także w mniejszym stopniu, ucierpiało prawie 1,5 tys. budynków mieszkalnych.

Z powodu uszkodzonego pokrycia dachowego w Małopolsce zamknięte były wczoraj cztery szkoły: w Zegartowicach (gm. Raciechowice), Zbydniowie (gm. Łapanów), Zgłobicach (gm. Tarnów) i Męcinie (gm. Limanowa). W poniedziałek po południu ratownicy z PSP i OSP interweniowali wciąż przy 500 zdarzeniach. Chodziło głównie o usuwanie wiatrołomów na drogach lokalnych. Wciąż zabezpieczano też uszkodzone domostwa.

Najwięcej interwencji, bo 370 do poniedziąłkowego popołudnia zanotowano na terenie pow. krakowskiego, głównie w gminach Zielonki, Michałowice i Słomniki. W samym Krakowie najwięcej było powalonych drzew. Silnym podmuchom wiatru nie oparła się m.in. rozświetlana co roku na Boże Narodzenie choinka na wzgórzu wawelskim.

Z kolei w Tuchowie podczas zawieruchy próbowali opanować uszkodzenia na dachu sanktuarium maryjnego, pochodzącego z XVII w. Z kolei w Energylandii w Zatorze żywioł zniszczył konstrukcję drewnianej kolejki górskiej.

Jeszcze w poniedziałek po południu w Małopolsce bez prądu pozostawało 15 tys. odbiorców.

Przez trzy dni na pełnych obrotach pracowało 3321 strażaków PSP i 14,5 tys. strażaków OSP. – Nie było potrzebne dodatkowe wsparcie – podkreśla st. bryg, Marek Bębenek, komendant wojewódzki PSP w Krakowie.

Nieprzejezdna była wczoraj częściowo linia kolejowa pomiędzy Spytkowicami a Przecziszowem, podróżować można było bez kłopotów wszystkimi drogami krajowymi i wojewódzkimi, choć szosę z Bukowiny Tatrzańskiej do Łysej Polany udało się udrożnić dopiero w południe.

Drzewa tarasowały wciąż dojazd do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy ostrzegał turystów: „Silny wiatr wiejący w nocy powalił na szlaki drzewa, które są sukcesywnie usuwane. Z powodu dużych utrudnień na szlakach, odradzamy wyjść w rejon Morskiego Oka. Wozy konne do Morskiego Oka nie kursują”. Nie było natomiast problemów na lotnisku w Balicach.

Jak zapewnia wojewoda małopolski Piotr Ćwik, poszkodowani w wyniku silnego wiatru w Małopolsce mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu.

Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych.

W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć, niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków, łącznie kwoty 100 tys. zł.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są w kontakcie z samorządami, które rozpoczęły wstępne rozeznanie ewentualnych szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Sytuację w terenie najpierw muszą rozeznać pracownicy socjalni Ośrodków, następnie do wojewody kierowane są wnioski o udzielenie pomocy. Wojewoda, po sprawdzenie ich poprawności, występuje o uruchomienie środków do MSWiA.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną i udzielana na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej. Podstawą do przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz osoby uprawnione do jej otrzymania można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych.