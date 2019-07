Małopolska. Skutki nocnych wichur. W wielu miejscach nie ma prądu

W poniedziałek od rana IMGW ostrzegał przed gwałtownymi burzami z gradem na terenie Małopolski. Ulewne deszcze ominęły nasz region, jednak mimo to bardzo mocno wiało.

Strażacy mieli pełne ręce roboty. Łącznie na terenie województwa wyjeżdżali do interwencji niemal 200 razy.

Powiat wadowicki: Powalone drzewa, brak prądu

- Taki zrobił się młyn, że w czterech nie nadążamy z odbieraniem telefonów – mówił nam wczoraj dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

Strażacy sunęli m.in. drzewo, które zatarasowało drogę w Woźnikach. W Kalwarii Zebrzydowskiej drzewo spadło na tory kolejowe. Mieszkańców Lanckorony wichura pozbawiła prądu.

- Nie było burzy ani deszczu. Choć to drugie by się przydało. Za to wieje jak w kieleckim - napisała jedna z czytelniczek. .