Sportowe imprezy dla amatorów i widowiskowe rajdy dla zawodowców, zbiórka używanych rowerków dla dzieci z domów dziecka, a także nietypowe eksperymenty - tak ma wyglądać kampania „Małopolska na rowery. 100% emocji”. Tak szeroka promocja dwóch kółek to efekt realizacji największego w Polsce projektu budowy tras rowerowych

Rekreacyjnie i ekstremalnie

Tysiąc kilometrów ścieżek

Wczoraj w Krakowie odbyła się pierwsza odsłona kampanii województwa małopolskiego promującej jazdę na rowerze. W sali hypoint w CrossFit 72D przy ul. Zakopiańskiej przeprowadzono eksperyment rowerowy, w ramach którego uczestnicy spróbowali swoich sił w wyczynowej jeździe na... Rysy. Trzech aktywnych rowerzystów i trzy osoby prowadzące siedzący tryb życia - pokonały całą trasę, która symulowała przewyższenia terenu i zmieniające się warunki atmosferyczne.Kolejne próby nie będą już tak ekstremalne.W sobotę 5 maja, rusza pierwszy z siedmiu Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Uczestnicy przejadą trasę z Krakowa do Trzebini. Kolejne rajdy dla całych rodzin zaplanowano w Nowym Targu (19 maja), Szczucinie (17 czerwca), Gorlicach (24 czerwca), Przeciszowie (7 lipca), Dobczycach (8 lipca) i Alwerni (22 lipca). Oprócz przejazdów na trasach o różnych poziomach trudności, na uczestników czekają konkursy, gry i zabawy Ale będą także imprezy dla zaawansowanych rowerzystów. W dniach 25-27 maja w Kluszkowcach odbędzie się Małopolski Joy Ride Festiwal. To wielkie rowerowe święto gromadzi dwa tys. zawodników, ośmiu dyscyplin rowerowych i prawie 60 wystawców na targach rowerowych. Wśród konkurencji są m.in. szybkie zjazdy z przeszkodami (ostre zakręty, widowiskowe skocznie i poduszki pneumatyczne), a także tor modułowy, który zawodnicy muszą pokonać bez pedałowania, wspomagając się tylko siłą grawitacji.Podobna impreza odbędzie się w Zakopanem 21-23 września, na zakończenie sezonu rowerowego.Wszystkich, którzy będą chcieli jeszcze raz przeżyć emocje związane z ekstremalną jazdą na rowerze , czeka dodatkowo specjalny pokaz akrobacji rowerowych, który odbędzie się 2 czerwca w Skawinie.Małopolska jako partner tytularny tegorocznych imprez Małopolska Joy Ride Festiwal i Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu zainicjuje m.in. zbiórkę rowerków dla domów dziecka.Tak wielka promocja dwóch kółek, to następstwo decyzji o realizacji największego w Polsce projektu budowy tras rowerowych. Trasy te połączą główne miasta i najciekawsze turystycznie oraz przyrodniczo miejsca w regionie. W ciągu najbliższych lat powstanie ok. 1000 km tras rowerowych.Już teraz można korzystać m.in. z Wiślanej Trasy Rowerowej od Drwini do Szczucina (91 km) i od Brzeszcz do Skawiny (84 km), a także ze szlaku VeloDunajec od Ostrowa do Wietrzychowic (26 km). - Jeszcze w te wakacje uda się zakończyć prace przy kolejnych odcinkach tras rowerowych. To między innymi blisko 100-kilometrowy odcinek EuroVelo 4 od Woli Batorskiej do miejscowości Jodłówka Wałki czy 70-kilometrowy fragment VeloDunajec od Zakopanego do Sromowiec Niżnych. Planujemy też oddanie kolejnych miejsc obsługi rowerzystów, choćby przy Wiślanej Trasie Rowerowej, na odcinku od Brzeszcz do Skawiny - zapowiada marszałek Jacek Krupa. Trwa też przetarg na budowę ok. 50 km trasy EuroVelo z Muszyny do Rytra.

