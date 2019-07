Małopolska sucha jak pieprz. Skutki upałów będą długotrwałe

Straż pożarna w Małopolsce od początku lipca wyjeżdżała do pożarów lasów i nieużytków już 165 razy. - Jest bardzo sucho i niebezpiecznie, tyle akcji mamy zazwyczaj na przełomie zimy i wiosny podczas wypalania traw - mówi Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W Libiążu kilka dni temu spaliło się 45 arów traw i zagajnika. W chrzanowskich lasach wilgotność ściółki sięga zaledwie 17 proc., czyli - jak mówią leśnicy - niewiele ponad tę, jaką ma zwykła kartka papieru. Podobnie na Podhalu, ale - póki co- zakazu wstępu do lasów nie ma.

Szkody w uprawach

Susza najbardziej dokucza rolnikom i sadownikom. Niektórzy szacują, że z jej powodu stracą nawet połowę plonów. Hodowcy bydła boją się, że nie będą mieli czym karmić trzody zimą.