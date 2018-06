Nie żyje 34 - letni policjant z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej. Mężczyzna od kilkudziesięciu minut był poszukiwany przez swoich kolegów po fachu bo zaginął w trakcie służby. Ostatecznie znaleziono go martwego na terenie powiatu wadowickiego.

Małopolska policja, zmobilizowała dziś (24 czerwca) funkcjonariuszy ze wszystkich powiatowych komend do poszukiwań... jednego z policjantów. Chodzi o funkcjonariusza komendy w Suchej Beskidzkiej, który w południe (24 czerwca) wyjechał z rodzimej jednostki na szkolenie do Krakowa. Nie dotarł na miejsce i do chwili obecnej nie dał znaku życia.Z nieoficjalnych, ale potwierdzonych przez źródła zbliżone do policji informacji, dowiedzieliśmy się, że zaginiony to młodszy aspirant, który podróżował do Krakowa nieoznakowanym radiowozem marki hyundai. Poszukiwany ma ze sobą broń. Komunikat o poszukiwaniach policja nadała około godziny 18.30 czyli po 6 i pół godziny po zniknięciu młodszego aspiranta.

