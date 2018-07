Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stały się faktem. W ciągu ostatniej doby nad Małopolską przeszły ulewy, które spowodowały nagły wzrost poziomu wód w rzekach i podtopiły wiele domów. W związku z ulewami zamknięta została zakopianka w Białym Dunajcu.

Radziszów, rzeka Skawinka

Czchów, rzeka Dunajec

Gołkowice, rzeka Dunajec

Nowy Targ Kowaniec, rzeka Dunajec

Nowy Targ, rzeka Czarny Dunajec

Trybsz, rzeka Białka

Niedzica, rzeka Niedziczanka

Sromowce Wyżne, rzeka Dunajec

Krościenko, rzeka Dunajec

Na skutek intensywnych opadów deszczu odnotowano wzrosty poziomu wody we wszystkich zlewniach karpackich dopływów Wisły. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów średnich i wysokich, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Najintensywniejszy przebieg zjawisko miało na obszarze województw śląskiego oraz małopolskiego. Najwięcej interwencji służb było w powiecie limanowskim i nowotarskim. W tych powiatach około tysiąca mieszkańców wciąż nie ma prądu. Dla większości sytuacja ma zostać rozwiązana do godz. 12.Najintensywniejszy przebieg zjawiska wystąpił w nocy oraz nad ranem głównie w zlewniach Skawy, Raby oraz górnego i środkowego Dunajca.W Harklowej gm. Nowy Targ odnotowano przesiąki gruntu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, służby działają, układane są worki z piaskiem. Na miejsce jedzie wojewoda małopolski Piotr Ćwik.- m. Dobra (gm. Dobra, pow. limanowski) droga krajowa nr 28,- m. Jurgów (gm. Bobowa, pow. tatrzański) droga krajowa nr 49 (ruch przywrócono o godz. 06:00 dnia 19.07.2018 r.),- m. Witowice Dolne (gm. Bukowina Tatrzańska, pow. nowosądecki) droga krajowa nr 75, (ruch przywrócono o godz. 06:00 dnia 19.07.2018 r.)- m. Lubomierz ( g. Mszana Dolna, pow. limanowski) droga wojewódzka nr 986.- powiat limanowski od godz. 21:30 dnia 18.07.2018 r.- gmina Krościenko n/D. od godz. 01.00 dnia 19.07.2018 r.W dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Opady deszczu, na południu i wschodzie województwa okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze. Prognozowana suma opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, na Podhalu i w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C, na szczytach Beskidów od 13°C do 16°C, w partiach szczytowych Tatr około 11°C. W nocy zachmurzenie i opady deszczu. Prognozowana suma opadów na południu województwa do 15 mm.Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - ruch na zakopiance w Białym Dunajcu został przywrócony.Stany alarmowe obowiązują w następujących miejscach:W związku z ulewami strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1600 razy.Stany alarmowe obowiązują w następujących miejscach:500 interwencji strażackich, ewakuacja 200 osób, zniszczone drogi i podtopione dziesiątki domów - to bilans strat po ulewach w Małopolsce - informuje o poranku radio RMF. Stan alarmowy na rzekach obowiązuje obecnie w 9 miejscach.Przez całą noc strażacy walczyli, by woda nie zniszczyła tymczasowego mostu na rzece Biały Dunajec na zakopiance. Z uwagi na bardzo wysoki stan wody, przeprawa została zamknięta dla ruchu w środę wieczorem.W związku z ulewami zamknięta została także droga Czarna Góra-Trybsz oraz Mszana-Zabrzeż. Utrudnienia są również na wielu drogach lokalnych - woda podmyła jezdnie.Sytuacja z poziomem rzek stabilizuje się. Strażacy i inne służby cały czas jednak walczą z żywiołem. Pojawiają się kolejne informacje o podmytych drogach i innych szkodach wyrządzonych przez wodę.W związku z intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce – wojewoda Piotr Ćwik zwołał w środę wieczorem Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.- Przed trwającymi opadami poziomy wody w rzekach były niskie, ale opady są intensywne i ziemia szybko nasiąka. Analizujemy wszystkie aspekty – nie tylko bieżące interwencje, ale też takie aspekty jak monitorowanie osuwisk czy pracę wodociągów. Oprócz tego, że pada w Małopolsce, pada również w sąsiednich województwach, co też musimy brać pod uwagę. Uspokajająca jest informacja, że zbiorniki mają wysoką rezerwę.Trzymamy rękę na pulsie – służby są w pełnej gotowości i mają wzmocnioną obsadę osobową. Podtopienia są w takich sytuacjach czymś naturalnym, ale sytuacja jest pod kontrolą. Apeluję jednak do mieszkańców o zachowanie rozwagi i ostrożność – zaznaczył Piotr Ćwik.AKTUALIZACJA GODZ. 21.47Jak informuje policja, z powodu dużych opadów deszczu zamknięty został tymczasowy most w Białym Dunajcu. Woda w rzece gwałtownie wezbrała, a dodatkowo na konstrukcji oparły się konary powalonych drzew. Istnieje ryzyko zawalenia mostu, w związku z czym przejazd nim został zamknięty.Objazd wyznaczony przez Policję: Z Nowego Targu oraz z Zakopanego przez Szaflary, Maruszynę, Bańską Niżną, Bańskę Wyżną, Ząb oraz Suche do Poronina i w odwrotnym kierunku do Nowego Targu.AKTUALIZACJA, GODZ. 21.40Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdecydował o ogłoszeniu III stopnia zagrożenia hydrologicznego dla województwa małopolskiego i śląskiego. W praktyce oznacza to możliwość drastycznego podniesienia się poziomu wody w rzekach i intensywnych opadów deszczu.Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stają się faktem. W całej Małopolsce cały czas pada deszcz. Przybywa wody w rzekach, miejscami występują też lokalne podtopienia.Jak informuje Radio Kraków, strażacy wyruszyli już na pierwsze interwencje. W tej chwili działania prowadzone są w ponad stu miejscach - głownie w powiatach krakowskim, limanowskim i bocheńskim. Problemem są nie tylko podtopienia czy zalane piwnice , ale też połamane gałęzie czy inne zniszczenia powodowane przez wodę.Intensywne opady przerwały także wypoczynek harcerzy. Ponad 120 harcerzy musiało opuścić swój obóz ze względu na zagrożenie. Aktualnie nic im nie zagraża.Trudna sytuacja występuje w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska. Woda zalała tam niema całą wieś. Podtopienia są także w Poroninie, Białym Dunajcu, Kościelisku, Leśnicy i innych miejscowościach Podhala.Prognozy na najbliższe godziny nie napawają optymizmem. Według informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwie małopolskim w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim i tatrzańskim do godziny 8 w czwartek może spaść od 45 do 60 litrów na metr kwadratowy, w rejonach podgórskich i w górach nawet do 70 l/mkw. W trakcie opadów możliwe są burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

