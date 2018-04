Małopolski NFZ nie znalazł dentystów zainteresowanych przyjmowaniem uczniów na pokładzie dentobusa.

Specjalne dentobusy miały być lekarstwem na katastrofalny stan uzębienia najmłodszych Polaków. Na początek Ministerstwo Zdrowia za 24 mln zł kupiło 16 takich mobilnych gabinetów – po jednym dla każdego województwa. Na ich pokładzie można wykonać przegląd uzębienia, a jeśli istnieje taka potrzeba, wyleczyć zęby, łącznie z zastosowaniem leczenia kanałowego. Ruchomy gabinet powinien już wyjechać na ulice naszego województwa i docierać przede wszystkim do szkół w małych miejscowościach i wsiach, gdzie trudno o pomoc dentysty. Na razie małopolski dentobus stoi jednak bezczynnie, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie znalazł stomatologów chętnych do przyjmowania w nim uczniów.– Ogłosiliśmy konkurs na realizację świadczeń udzielanych w dentobusie. Został rozstrzygnięty, wyłoniliśmy realizatora, ostatecznie nie podpisał on jednak umowy – informuje Aleksandra Kwiecień, rzecznik prasowy małopolskiego NFZ – 10 kwietnia został ogłoszony kolejny konkurs – dodaje.Jak ustaliliśmy, w ramach pierwszej rekrutacji chętnych do pracy w mobilnym gabinecie, do małopolskiego NFZ wpłynęła oferta tylko jednej placówki. Zainteresowane obsługą dentobusów i wyjeżdżaniem do szkół było wyłącznie Mościckie Centrum Medyczne z Tarnowa. Lecznica znalazła kierowcę samochodu i personel pomocniczy oraz stomatologa. Tuż przed złożeniem podpisów na kontrakcie z funduszem dentysta zrezygnował jednak ze współpracy. Dyrekcja placówki rozpoczęła więc poszukiwania jego zastępcy, ale zgłosiły się tylko osoby zainteresowane pracą w ograniczonym zakresie, np. jeden dzień w tygodniu. – Włożyliśmy sporo pracy, żeby przygotować ofertę i spełnić wszystkie formalności, nie mieliśmy jednak wyjścia i ostatecznie musieliśmy zrezygnować z podpisania umowy – mówi Jan Musiał, prezes Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie.Dlaczego stomatolodzy nie palą się do pracy na pokładzie dentobusów? Do mobilnych gabinetów zniechęca ich m.in. konieczność dalekich podróży po całym województwie i ograniczenie dyżurowania w prywatnych gabinetach, gwarantujących wyższe płace. Obawiają się również konsekwencji związanych z terapią uczniów bez udziału rodziców. Zgodnie z prawem na wykonanie jakiegokolwiek zabiegu u dziecka trzeba mieć zgodę jego opiekuna, bez niej dentysta naraża się na poważne konsekwencje.– Od początku powtarzam, że dentobusy to chybiony pomysł. Trudno mówić o jakiejkolwiek ciągłości leczenia, skoro dentobus w jednym miejscu będzie pojawiał się raz czy dwa razy na pół roku. Zdecydowanie bardziej właściwe byłoby wykorzystanie tych środków na utworzenie stacjonarnych gabinetów i zakontraktowanie w nich świadczeń – uważa lek. dent. Robert Stępień, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.Jak wylicza prezes Stępień, za 24 mln zł przeznaczone z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu specjalnych pojazdów, możliwe byłoby wyposażenie nawet ok. 200 punktów dentystycznych w szkołach w całej Polsce. Obecnie w blisko 28 tys. placówek, takich gabinetów jest niewiele ponad 400.Znalezienie chętnych do pracy w dentobusie to nie tylko problem małopolskiego NFZ. Ponowne konkursy trzeba było ogłosić także w kilku innych województwach, m.in. opolskim, gdzie rekrutacja stomatologów rusza już po raz trzeci.Drugi konkurs ogłoszony w naszym województwie potrwa do 24 kwietnia. Jeśli uda się go rozstrzygnąć, dentobus wyjedzie na ulice w czerwcu. Do końca roku fundusz chce przeznaczyć na pomoc udzielaną na jego pokładzie w Małopolsce ponad 165 tys. zł.

ZOBACZ KONIECZNIE: