Małopolskie atrakcje w telefonie komórkowym. Już działa aplikacja VisitMałopolska

W Krakowie podczas konferencji prasowej zainaugurowano kampanię promocyjną Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” i zaprezentowano nową odsłonę strony internetowej www.visitmalopolska.pl, a także aplikację mobilną VisitMałopolska. Ta nowoczesna, bezpłatna aplikacja z systemami operacyjnymi Android, Windows oraz iOS powstała z myślą o turystach odwiedzających nasz region.

Aby zainstalować aplikację na swoim urządzeniu wystarczy skorzystać z ogólnodostępnych sklepów internetowych Google, Windows lub Play. W wyszukiwarce należy wpisać „VisitMałopolska”, a następnie zainstalować. Dzięki praktycznemu panelowi można być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami i atrakcjami, jakie oferuje Małopolska.

- Wakacje to idealna okazja, by przetestować nową aplikację, która z pewnością pomoże w podróżowaniu po naszym regionie, będzie też miejscem do szukania inspiracji i odkrywania tajemnic naszej pięknej Małopolski – zachęca wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

- Magnesem, który przyciąga do Małopolski miliony turystów jest szeroki wachlarz atrakcji, jakie oferuje nasz region. Odwiedzający nas goście potrzebowali narzędzia, w którym znajdą wszystkie niezbędne informacje na temat naszego województwa, podczas wizyty w regionie. Począwszy od hoteli, restauracji, po atrakcje turystyczne, ścieżki rowerowe czy informacje związane z komunikacją po regionie. Teraz wszystko, co istotne znajdą w jednym miejscu – w aplikacji i na portalu turystycznym visitmalopolska.pl – mówi wicemarszałek Urynowicz.