Podanie karty win na powitanie w restauracji nikogo nie dziwi. A zaproponowanie karty wód mineralnych? Tego jeszcze nikt w Polsce nie robi. Władze Małopolski chcą to zmienić.

- Nie sposób dziś mówić o nowoczesnej, zdrowej i modnej kuchni z pominięciem bogactwa małopolskich wód. Dlatego inspirując się rozwiązaniami znanymi już w Europie, postanowiliśmy premierowo wdrożyć je też na polski rynek, opracowując Małopolską Kartę Wód Mineralnych, która wkrótce zostanie wprowadzona do wielu najlepszych restauracji w naszym kraju - mówi Jacek Krupa, marszałek województwa W niedzielę inicjatywa małopolskiego samorządu zostanie oficjalnie zaprezentowana na w Warszawie. Na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu odbywać się będzie Culinary Innovators Gault Millau Polska. To impreza dla miłośników wyszukanych smaków i pasjonatów jedzenia otwartych na nowości. W sześciu specjalnie przygotowanych strefach będzie można zobaczyć m.in. premiery najciekawszych produktów i nowych technologii związanych ze sztuką kulinarną, poznać aktualne światowe trendy, pokosztować oryginalnych potraw i dań stanowiących małe dzieła sztuki Swoje stoisko będzie tam mieć także województwo małopolskie i udostępni je producentom wód mineralnych z naszego regionu. Dla gości przewidziano degustacje, a także porady na temat właściwości wód, w tym stopnia ich mineralizacji oraz korzystnego wpływu na organizm.Dla największych fanów picia wody przewidziano ekspresowy kurs sztuki pairingu, czyli odpowiedniego dopasowania danego rodzaju wody do wytrawnego wina czy specjalnie przygotowanego dania. Na stoisku pojawią się wykwalifikowani hydrosommelierzy - Łukasz Klesyk i Tomasz Kolecki.Hydrosommelierzy to kelnerzy specjalizujący się w podawaniu wody. Potrafią odpowiednio zaprezentować butelkę z wodą, powinni poprosić gościa o jej dotknięcie w celu sprawdzenia, czy temperatura jest odpowiednia i dobiorą odpowiednie szkło do picia wody. Bo tak jak inne są kieliszki do wina białego i czerwonego, tak samo różne powinny być dla wody gazowanej i niegazowanej.- Każda woda tak naprawdę ma inny smak, jedna jest bardziej słodka, inna gorzkawa. Chcemy pokazywać, jakie wody powinny być dobierane do poszczególnych dań - tłumaczy Filip Szatanik z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.Temu ma służyć Małopolska Karta Wód Mineralnych. Samorząd regionalny chce zachęcić restauracje do tego, by obok karty win podawały gościom podobną, tylko dotyczącą wód mineralnych. Oczywiście tych pochodzących z naszego województwa.Małopolska już od dawana promuje się jako kraina najlepszych wód mineralnych. W całej Polsce znane są takie marki jak Kryniczanka, Piwniczanka, Muszynianka, Wysowianka czy Kropla Beskidu.

