Mamy przyjemny - ciąg dalszy - historii, którą opisaliśmy dziś rano. Wówczas Czytelnikom i Internautom "Krakowskiej" opowiedzieliśmy o wyprawie do Morskiego Oka 5 - letniego Arka. Chłopiec, pomimo że porusza się na wózku, do tego tatrzańskiego stawu dostał się dzięki sile mięśni swoich i swoich rodziców. Rodzina chłopca nie wsiadła na koński zaprzęg mimo, że w ten sam dzień na taki sposób zwiedzania gór zdecydowało się kilkaset dorosłych i w pełni sprawnych osób.

Jak Arek chce dojechać na jakiś mecz Repry to proszę o kontakt⚽️🇵🇱🇵🇱👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/anM0fuZ3gC — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 2 stycznia 2018

Po tym jak dziś (środa 3 stycznia ) tą historię opowiedziały media historia chłopca stała się niezwykle popularna. Wśród wielu wzruszonych postawa malca osób znalazł się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Ten na twitterze ogłosił, że jeśli chłopiec chciałby obejrzeć na żywo mecz Reprezentacji Polski to on mu to zapewni.Chwilę później z byłą sława polskiej piłki skontaktowała się mama chłopczyka. Uzgodniono, że Arek wybierze się do Warszawy gdzie 12 czerwca Polacy zagrają sparing z reprezentacją Litwy. Dzień później nasza reprezentacja wyleci do Rosji na Mistrzostwa Świata. Arek będzie więc miał okazję na żywo kibicować i pożegnać Roberta Lewandowskiego i spółkę.5 – letni bohater podobno jest wniebowzięty!