Mark Salling nie żyje, mógł popełnić samobójstwo. Znany z serialu "Glee" aktor miał 35 latc (© Byron Purvis/AdMedia/Sipa USA/East News)

Nie żyje aktor Mark Salling znany z serialu „Glee”. Jego ciało zostało znalezione w rejonie rzeki w Sunland. Nieoficjalnie mówi się o samobójstwie 35-letniego gwiazdora. Sallinga skazano na 7 lat więzienia za posiadanie dziecięcej pornografii.

Mark Salling jako aktor debiutował w 1996 roku w filmie "Dzieci kukurydzy IV: Zgromadzenie". Największą popularność przyniosła mu rola Noah „Pucka” Puckermana w serialu musicalowym FOX "Glee".



Próbował swoich sił także w muzyce, w 2008 roku wydał swoją pierwszą płytę „Smoke Signals”, dwa lata później ukazał się album „Pipe Dreams”.



Spotykał się z (2009–2010), Nayą Riverą (2010), Seleną Gomez (2010), modelką Playboya Roxanne Dawn (2010–2011), Solenn Heussaff (2011) i Denyse Tontz (2014)[9].



Mark Salling prowadził burzliwe życie towarzyskie. Jego partnerkami były m.in. Audrina Patridge, Naya Rivera, Solenn Heussaff i Denyse Tontz. Związek z Roxanne Gorzelą zakończył się skandalem. Modelka oskarżała aktora o zmuszanie jej do uprawiania seksu bez prezerwatywy i przemoc. Proces zakończył się ugodą, ale Salling musiał zapłacić 2,7 mln dolarów.



Prawdziwe problemy zaczęły się dla niego jednak pod koniec 2015 roku, kiedy został aresztowany za posiadanie pornografii dziecięcej. Na jego komputerze i należących do niego dyskach znaleziono dziesiątki tysięcy zdjęć i setki filmów przedstawiających nieletnich w kontekście seksualnym. Mark Salling przyznał się do winy. W listopadzie został skazany na 7 lat więzienia. Oprócz odsiadywania kary gwiazdor przez 20 lat miał być pod specjalnym nadzorem, miał zakaz zbliżania się do boisk szkolnych, placów zabaw, parków i innych miejsc dla dzieci na mniej niż ok. 30 metrów. Dostał także zakaz komunikowania się z osobami poniżej 18. roku życia bez nadzoru ich opiekunów. Został też objęty specjalnym programem dla przestępców seksualnych.

