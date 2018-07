Samsung Galaxy to popularne smartfony, ale niestety ich użytkowników w ostatnich tygodniach spotykają niemiłe niespodzianki. Okazuje się bowiem, że niektóre modele smartfonów z serii Galaxy wysyłają zdjęcia zapisane w pamięci telefonu do losowo wybranych osób z książki telefonicznej. O co chodzi i jak się przed tym ochronić? Otwórz galerię, żeby dowiedzieć się więcej.

Prywatne zdjęcia wysyłane do innych przez smartfon Samsung Galaxy

Nie dowiesz się, że twoje zdjęcie właśnie zostało do kogoś wysłane!

Czy można się przed tym zabezpieczyć?

ogranicz dostęp do zdjęć aplikacji Samsung Messages

pobierz od operatora billing i sprawdź, czy nie ma na nim żadnych MMS-ów, których nie wysyłałeś

traktuj wszystko to, co trzymasz na urządzeniu z dostępem do internetu, jako publiczne i dostępne dla każdego

O sprawie informuje portal Niebezpiecznik.pl , który zwraca uwagę na to, że zgłoszenia tego błędu masowo pojawiają się na portalu Reddit. Winnym jest aplikacja systemowa Samsung Messages. Nie ma jej na starszych wersjach serii Galaxy, ale znajduje się na tych nowszych – Galaxy S9, S9 Plus oraz Note 8. Błąd w najnowszej wersji aplikacji powoduje, że kontakty z książki telefonicznej otrzymują zdjęcia z naszego telefonu.Niestety, nie jest łatwo ot tak dowiedzieć się, że telefon właśnie wysłał do kogoś nasze zdjęcie. Aplikacja robi to w tle, zatem dzieje się to niezauważalnie dla użytkownika telefonu. Ci, którzy zgłaszali błąd, dowiadywali się zwykle o tym dlatego, że „obdarowany” fotką znajomy, zapytał, o co chodzi…Nie dowiemy się, jakie zdjęcie i do kogo zostało wysłane (i czy w ogóle zostało wysłane…). Błąd powoduje, że– to marne pocieszenie, ale oznacza, że niekoniecznie wysłana musi być nasza prywatna fotka. Może to być inna zapisana w telefonie grafika.Jak podaje Niebezpiecznik.pl, Samsung wie już o wystąpieniu błędu i prowadzi prace nad jego naprawą. Jeśli obawiasz się, że twój telefon mógł rozsyłać bez twojej wiedzy zdjęcia, które wolałbyś zachować tylko dla siebie… czasu nie cofniesz, ale możesz zabezpieczyć się na przyszłość, postępując zgodnie z poradami informującego o sprawie portalu: