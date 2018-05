Matura 2018. Wielu maturzystów miałoby problem, gdyby obowiązywał już próg zdawalności egzaminów rozszerzonych.

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

Tegoroczni maturzyści mogą być jeszcze spokojni. Jeśli nie zdobędą przynajmniej 30 proc. punktów z egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu, to i tak maturę zaliczą. Liczy się bowiem, by taki wynik osiągnęli z egzaminów na poziomie podstawowym. Ale to się zmieni. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać za pięć lat. Gdyby już obowiązywały... zdawalność byłaby aż o 10 proc. niższa. Z danych za zeszły rok - które otrzymaliśmy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - wynika, że egzamin dojrzałości zaliczyłoby tylko ośmiu na dziesięciu krakowskich uczniów.Obecnie maturzyści muszą co prawda przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale uzyskany wynik nie wpływa na to, czy uczeń otrzyma świadectwo maturalne. Nie da się go więc oblać. Jak jednak wiadomo, im wyższy wynik, tym łatwiej dostać się na wymarzone studia. Jest jednak jedno ale. - Nie wszyscy wybierają się na studia. Zdarzają się przypadki, że kodują arkusz i nie podejmują próby rozwiązania zadań, spełniając obowiązek przystąpienia do egzaminu - tłumaczy Maria Krystyna Szmigel, wicedyrektor OKE w Krakowie. Nawet wynik „zero” punktów w tym przypadku nie ma wpływu na zaliczenie matury. Do osiągania lepszych wyników nie motywuje też sytuacja demograficzna. - Uczelnie dysponują większą liczbą miejsc niż jest absolwentów szkół średnich - tłumaczy wicedyrektor Komisji. I przekonuje, że same uczelnie wnioskowały o podwyższenie wymagań maturalnych, dzięki czemu chcą skusić najlepszych kandydatów. M.in. stąd pomysł, by od 2023 roku wprowadzić nowe zasady, które mają podnieść tę motywację. Absolwenci, którzy wtedy przystąpią do matury, będą musieli osiągnąć minimum 30 proc. z jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.Sprawdziliśmy, jak ubiegłoroczni maturzyści poradziliby sobie, gdyby ta zasada już obowiązywała (tegoroczne matury jeszcze trwają). Wyniki nie są zbyt optymistyczne. Zdawalność egzaminu maturalnego w Krakowie w 2017 r. byłaby niższa o 10 proc. To oznacza, że maturę zdałoby 80 proc. spośród 7068 osób, które do niej przystąpiły. W przypadku j. angielskiego ten wskaźnik wyniósłby 91 proc., ale już dla matematyki tylko 70 proc. Jednak zdaniem dr hab. Jerzego Waligóry, byłego prorektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdy nowe zasady zaczną obowiązywać, wyniki powinny być lepsze.- Kiedy uczeń będzie wiedział, że jeśli nie przekroczy progu 30 procent, to nie zda matury, podejście do egzaminu będzie bardziej na serio - tłumaczy. Ale np. prof. Wojciech Łużny, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uważa, że zmiana zasad nie jest dobrą wiadomością. - Oznacza to, że w rekrutacji nie weźmie udziału spora grupa uzdolnionych maturzystów, która mogłaby wybrać AGH. Z wynikiem poniżej 30 proc. zapewne nie dostaliby się na nasze najlepsze kierunki, ale być może wybraliby te mniej oblegane. Każdy potencjalny kandydat jest dla nas ważny, dlatego zawężenie tej grupy będzie dla uczelni sporym wyzwaniem - mówi prof. Wojciech Łużny.Jeszcze większe problemy mogą mieć uczelnie prywatne. Ewentualna mniejsza zdawalność matur będzie bowiem oznaczać mniejszą liczbę studentów i... mniejsze wpływy z czesnego. Opinie tegorocznych maturzystów na temat zmian są podzielone. - Patrząc jak wyglądały matury rozszerzone w tym roku - zwłaszcza z matematyki - mógłby być problem u niektórych - mówił Nikola Fuksa z VIII LO w Krakowie. Część nauczycieli ze szkół średnich uważa, że „wyczyści się rynek prywatnych uczelni”. - Mam nadzieję, że znikną te nastawione na zarabianie na studentach, dające dyplomy, za którymi nie idzie wiedza - mówi nam anonimowo jeden z krakowskich nauczycieli.