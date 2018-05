Matura 2018 Angielski podstawowy. Egzamin maturalny z języka angielskiego zacznie się we wtorek, 8 maja, o godzinie 9. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Pytania i odpowiedzi z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSTAWY opublikujemy po zakończeniu egzaminu.

Matura Angielski podstawa 2018 CKE Arkusze, Zadania i Odpowiedzi

Matura Angielski 2018. Ok. 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju

Matura Angielski 2018. Takie zadania były w ostatnich latach

Matura Angielski 2018. Trzeba uzyskać min. 30 proc.

Matura 2018 język ANGIELSKI PODSTAWA Arkusze CKE, Pytania, Odpowiedzi

SPRAWDŹ CO BYŁO NA MATURZE Z ANGIELSKIEGO W POPRZEDNICH LATACH

Dodajmy, że pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

8 maja 2018 to trzeci dzień tegorocznej matury. Po języku polskim i matematyce, z którymi uczniowie już się zmierzyli, przyszedł czas na język angielski Wiedza maturzystów z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest sprawdzana w trzech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zwykle składa się z ok. 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz), a także jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).W ubiegłych latach na maturze z języka angielskiego pojawił się m.in. tekst o gwiazdach serialu "Star Trek", w którym należało uzupełnić brakujące zdania. Na rozwiązanie zadań było 120 minut. Na poziomie podstawowym matury z języka angielskiego trzeba było napisać e-mail do kolegi z Anglii, w którym należało opisać swoje przygotowania i udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Na koniec autor maila miał zaprosić kolegę na kolejne tego typu wydarzenie. W części dotyczącej czytania ze zrozumieniem, jeden z tekstów do przeanalizowania dotyczył wieżowca w Londynie, który zasłaniał okna mieszkańcom. Drugi był o podróży do Nowej Zelandii, którą odbył wnuczek autora "Władcy Pierścieni", J.R.R. Tolkiena.Aby zdać maturę z języka angielskiego należy uzyskać 30 proc. punktów. Język angielski jest najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.>>>>> Matura 2017 Angielski Odpowiedzi (CKE Arkusze, Zadania) Pytania na podstawowym angielskim Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości . Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.