MATURA 2018 z języka angielskiego poziom rozszerzony. We wtorek, 8 maja, o godzinie 14.00 maturzyści będą zmagać się z kolejnym etapem egzaminu - poziomem z rozszerzonym z języka angielskiego. Jakie będą pytania na maturze z angielskiego? Czego można się spodziewać na rozszerzonej maturze z angielskiego? Po maturze z języka angielskiego opublikujemy dla Was ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Po południu we wtorek maturzyści zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mieli na niego 150 minut. 40 minut przed czasem ukończył pisanie i w XIII LO w Krakowie jako pierwszy wyszedł z egzaminu Jakub Kosmal, absolwent klasy o profilu humanistyczno-medialnym, z rozszerzonym angielskim. Według niego egzamin był prosty, łatwiejszy od próbnej matury rozszerzonej.Do rozwiązania były trzy zadania ze słuchania, dalej siedem zadań do tekstów pisanych, które należało przeczytać, a w końcu do wyboru: rozprawka lub artykuł.Jakub wybrał pisanie artykułu. Tekst miał liczyć od 200 do 250 słów.- Artykuł miał dotyczyć tego, że coraz więcej ludzi zaczyna biegać, żeby poprawić swoją kondycję. Trzeba było napisać, jakie są przyczyny tego, i opisać wydarzenie, na którym się było, poświęcone bieganiu – relacjonował 18-latek. Wprawdzie sam nie biega, ale bez trudu opisał zmyśloną sytuację. - Napisałem, że byłem na wyścigu, biegałem z kolegami i było fajnie. Jak zna się słownictwo i nie trzeba odwoływać się do np. innych lektur jak na języku polskim, tylko lać wodę, to jest proste. Można napisać wszystko – kwitował krakowski maturzysta. Kluczowe słowa, które się przydały, to oczywiście „jogging” i „running”, a także „medal”, bo w artykule autorstwa maturzysty to właśnie on wygrywał wyścig i otrzymał medal. W tekście opisywał wydarzenie, jego przebieg, na koniec, czy mu się podobało.Jeśli chodzi o zadania ze słuchania, na egzaminie były pytania odnośnie tego, co ktoś w danym tekście powiedział. Natomiast w przypadku tekstów pisanych, zdający mieli np. dopasować nagłówki do nich. - Są podane historyjki i np. do trzech takich historyjek mamy do wyboru pięć różnych nagłówków. Przy czym te nagłówki są bardzo podobne do siebie i czasami zaledwie jeden wyraz w tekście decyduje o tym, jaki nagłówek powinniśmy wybrać. Ten nagłówek ma najlepiej opisać to, co się dzieje w danym tekście – opowiadał nam Jakub Kosmal. Podobne zadania były też rano na maturze podstawowej – na rozszerzonej jednak pojawiło się trudniejsze słownictwo, teksty obszerniejsze, pytania bardziej szczegółowe.Egzamin pisali również: Szymon Kubala, Filip Bujas i Szymon Maślarz z klasy o profilu historyczno-prawnym. Pytani, co było najtrudniejsze, odpowiadali, że napisanie rozprawki poświęconej zakazowi wjazdu samochodów do centrum miasta – jego plusom i minusom. Czy tu przydawało się specjalistyczne słownictwo? - Jak pisałem o wpływie na zdrowie, użyłem nazw cukrzyca i rak – mówił nam Filip Bujas. - Całe słownictwo dotyczące np. kwestii przyrodniczych, które było potrzebne do napisania takiej rozprawki, mieliśmy na lekcjach – dodawał Szymon Kubala.Maturzyści mówią, że to, czy zrozumieli podany na egzaminie tekst, było sprawdzane przez... podchwytliwe pytania.Choć kończyli klasę z rozszerzonym angielskim, nastolatkowie uznawali, że egzamin nie był łatwy. Ale nie obawiają się, że mogliby nie zdać. Dodają też, że łatwe było w tym roku (w porównaniu do matur z poprzednich lat) zadanie, w którym należało przekształcić zdanie ze strony czynnej na bierną, używając określone wyrazy w podanej formie.Nic na egzaminie nie zaskoczyło maturzystów, wszystko było na lekcjach i powtarzane przez nich w domu.Wiedza maturzystów z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest sprawdzana w trzech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zwykle składa się z ok. 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz), a także jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).W ubiegłych latach na maturze z języka angielskiego pojawił się m.in. tekst o gwiazdach serialu "Star Trek", w którym należało uzupełnić brakujące zdania. Na rozwiązanie zadań było 120 minut. Na poziomie podstawowym matury z języka angielskiego trzeba było napisać e-mail do kolegi z Anglii, w którym należało opisać swoje przygotowania i udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Na koniec autor maila miał zaprosić kolegę na kolejne tego typu wydarzenie. W części dotyczącej czytania ze zrozumieniem, jeden z tekstów do przeanalizowania dotyczył wieżowca w Londynie, który zasłaniał okna mieszkańcom. Drugi był o podróży do Nowej Zelandii, którą odbył wnuczek autora "Władcy Pierścieni", J.R.R. Tolkiena.Maturzyści zmierzyli się z kolejnym egzaminem z maturalnym. Tym razem to angielski na poziomie podstawowym. Poziom podstawowy matury z angielskiego trwał 120 minut. - Egzamin raczej łatwy. Wydaje mi się łatwiejszy niż próbna matura . Raczej nie pojawiło się na nim nic, co wychodziłoby poza poziom podstawowy i to, co mieliśmy na lekcjach – ocenia krakowski maturzysta. U nas znajdziecie odpowiedzi i arkusze CKE, gdzie będziecie mogli sprawdzić jak Wam poszło na egzaminie z angielskiego na poziomie podstawowym 08.05.2018r.Kamil podsumowuje, że jeśli chodzi o teksty, były ciekawe, a niektóre nawet zabawne. - Była na przykład historia o milionerze, który kolekcjonował samochody m.in. z filmów o Bondzie, ale również takie zabawne historie, jak o psie, który gonił właściciela przez torowisko i peron – opowiada 19-latek.