Matura Biologia 2018 podstawowa. W czwartek, 10 maja uczniowie zmierzą się z biologią na poziomie podstawowym i biologią na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, którzy wybrali matura 2018 biologia poziom rozszerzony mają na napisanie matury z biologii 180 minut. Maksymalnie mogą uzyskać 60 punktów. W przypadku arkusza matura 2018 biologia na poziomie podstawowym uczniowie mają na rozwiązanie zadań 120 minut. MATURA 2018 BIOLOGIA CKE ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Matura Matematyka 2018 rozszerzenie: wiemy co było! To była trudna matura...

Matura Biologia 2018 Odpowiedzi, Arkusze z matury z Biologii 2018

Matura Biologia 2018 Odpowiedzi podstawowa [ARKUSZ CKE]

Matura Biologia 2018: takie pytania były w ubiegłym roku!

- Jak na maturze z biologii była chemia, to egzamin z chemii będzie bardzo trudny - przewidują maturzyści z VIII LO. - Nie było nic z tego, co nauczyciele mówili: uczcie się, bo na pewno będzie. Ani pytań o budowę człowieka, choć jest o tym cały podręcznik, nic o oddychaniu ani o chorobach wenerycznych!

Matura Biologia 2018 Odpowiedzi, Arkusze z matury z Biologii 2018

Matura Biologia 2018 Odpowiedzi, Arkusz CKE. Matura z Biologii: rozszerzona, podstawowa

Matura Biologia 2018 Odpowiedzi: podstawowa, rozszerzona. Pytania na maturze z biologii (Arkusz, Pytania)

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

składa się z około 30 zadań, w tym zamkniętych, jak i otwartych. 9 maja, piątek: godz. 9 - biologia, poziom podstawowy (120 min.); godz. 9 -(180 min.). Arkusze oraz odpowiedzi znajdziecie u nas po zakończonym egzaminie maturalnym z biologii.W ubiegłym roku takiego egzaminu z biologi tegoroczni maturzyści kompletnie się nie spodziewali. Biorąc pod uwagę, że większość osób zdających biologię wybiera się na medycynę, spodziewali się pytań o budowę człowieka, budowę komórki. Takich tymczasem nie było. Były za to pytania z... chemii.[g]12056112[/g]Było za to pytanie dlaczego ślimaki lewoskrętne nie rozmnażają się z prawoskrętnymi. O turkucia podjadka: dlaczego jest owadem, a nie innym stawonogiem - maturzyści mieli to wykazać na podstawie jego budowy morfologicznej. Kolejne pytanie dotyczyło rozgwiazdy: dlaczego, kiedy zjadają omułki, zwiększa się bioróżnorodność.Było pytanie o wiązania chemiczne: w trzyrzędowej strukturze białka maturzyści mieli nazwać wiązania oraz wskazać jak struktura przestrzenna białka wpływa na funkcje enzymów. W pytaniu z genetyki uczniowie musieli odpowiedzieć jakie upierzenie będą miały kury powstałe w wyniku krzyżówki genetycznej. Dalej było pytanie o groźną chorobę: fenyloketonurię - jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego dziecka?Pytanie z ekologii dotyczyło rośliny raflezji, pasożytującej na lianach: dlaczego, aby przetrwała trzeba chronić cały ekosystem, a nie tylko ją?Maturzyści musieli określić prawdopodobieństwo nosicielstwa fenyloketonurii, jeżeli w 10-tysięcznej populacji jest jeden chory. Musieli przy tym wykorzystać prawo Hardy Weinberga. - Tego prawa nie było na maturze od 20 lat! Nikt nie wie, co to za prawo - martwili się.Padło też pytanie o serce: uczniowie mieli wskazać kierunek przepływu krwi w obiegu płucnym oraz dlaczego lewa ściana komory serca jest grubsza od prawej? W pytaniu z inżynierii genetycznej uczniowie mieli wskazać kolejność czynności tworzenia zmodyfikowanej rośliny tak, aby wytwarzała ona prowitaminę A.Czas egzaminów maturalnych zawsze wiąże się z ogromnym stresem, szczególnie związanym z przedmiotami ścisłymi. Jednakże tegoroczni maturzyści zdają się być dobrze przygotowani i pewni siebie. Aby zdać maturę, a tyma - należy uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych.