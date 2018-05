W poniedziałek odbyła się matura z fizyki i astronomii. Wiemy już co było na maturze z fizyki. Sprawdź arkusz z zadaniami!

Matura z fizyki i astronomii 2018 sprawdza:

umiejętnością definiowania pojęć, rozumieniem własności wielkości fizycznych oraz praw opisujących procesy i zjawiska,

umiejętnością przestawienia własnymi słowami tez tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki bądź astronomii,

umiejętnością rozwiązywania postawionego problemu przy użyciu podanych informacji,

umiejętnością analizy wyników.



MATURA 2018: FIZYKA już 14 maja

Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości . Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.Dodajmy, że pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.