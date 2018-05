Matura 2018: geografia rozszerzona. W poniedziałek, 14 maja maturzyści przystąpią do matury z geografii. Po egzaminie maturalnym z geografii znajdziecie u nas arkusze CKE wraz z zadaniami.

Dziś popołudniu maturzyści przystąpili do egzaminu z geografii. Nie są to obowiązkowe egzaminy i przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Po zakończeniu CKE opublikuje arkusze z geografii. Arkusze zamieścimy na stronie tuż po ich opublikowaniu.Przez trzy godziny maturzyści będą pisać egzamin dojrzałości z geografii. Geografia to jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturze. W ubiegłych latach maturzyści musieli rozwiązać zadania dotyczące opadów w Ameryce Południowej, przeanalizować pogodę w dorzeczach największych indyjskich rzek czy mapę hydrologiczną Polski. Pojawiło się również pytanie o Jezioro Tarnobrzeskie, skały osadowe, gleby strefowe w Azji, formacje roślinne masywu Kilimandżaro, rolnictwo na świecie czy państwa nadbałtyckie.Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości. Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.Dodajmy, że pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.