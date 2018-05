Matura 2018 Matematyka Odpowiedzi. - Egzamin był o wiele prostszy niż w poprzednich latach, naprawdę strasznie łatwa matura. Próbne też były o wiele cięższe – mówił nam 19-latek, który zamierza studiować fizykę techniczną na AGH, a następnie marzy mu się praca w ośrodku badawczym (jak np. CERN w pobliżu Genewy) i doktorat. Po egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym tutaj znajdziecie arkusze egzaminacyjne CKE.

Matura 2018 Matematyka": banalna matura z matematyki

Matura 2018 Matematyka: 25 zadań to zadania zamknięte, reszta - otwarte

Matura 2018 Matematyka podstawowa: graniastosłupy i stereometria

Matura z matematyki 2018: zadania otwarte

Matura z matematyki 2018: zadanie z daną statystyczną

Matura 2018 Matematyka: podstawowa: równania, ciągi, planimetria

"Matematyka maksymalnie prosta, aż liczę na 100%", "mamo idę na studia", "zrobiłam matę w 2h, to jakiś rekord", "czy tylko mi ta matma wydawała się banalna" - brzmią pierwsze komentarze zamieszczane na Twitterze.[g]13154078[/g]Maturzyści mieli do rozwiązania 34 zadania w ciągu 170 minut. Ale niektórym wystarczyło na to nieco ponad półtorej godziny. Po godzinie i 40 minutach wyszedł z egzaminu Tomasz Dyngosz z klasy o profilu matematyczno-fizycznym w VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.- Egzamin był o wiele prostszy niż w poprzednich latach, naprawdę strasznie łatwa matura. Próbne też były o wiele cięższe – mówił nam 19-latek, który zamierza studiować fizykę techniczną na AGH, a następnie marzy mu się praca w ośrodku badawczym (jak np. CERN w pobliżu Genewy) i doktorat.[cyt color=#000000]- Wydaje mi się, że matura objęła wszystkie działy matematyki, ale zadania były trywialne – dodawał krakowski maturzysta. Jako przykład podał zadanie, w którym po prostu trzeba było rozwiązać jedną nierówność. - Zadanie chyba za trzy punkty, które zajęło mi dosłownie niecałą minutę – relacjonował Tomasz Dyngosz.[/cyt]25 zadań to zadania zamknięte, reszta – otwarte. Spośród sprawiających ewentualnie więcej trudności Tomasz wymienia zadanie, w którym był podany graniastosłup, jego pole całkowite i informacja, że pole podstawy wynosi jedną trzecią powierzchni pola bocznego. Należało obliczyć objętość tego graniastosłupa. Trudność polegała na tym, że... trzeba się było dużo naliczyć.Nie zabrakło na maturze stereometrii, były różne równania, funkcje wykładnicze, logarytmy, statystyka. Nie trzeba było mieć głowy pełnej wzorów. Wszystkie wzory były w tablicach, które zdający mieli do dyspozycji, trzeba było tylko umieć je znaleźć.Z otwartych zadań maturzyści wspominają np. to z geometrii analitycznej. Były podane dwa punkty i należało wyznaczyć trzeci punkt wierzchołka trójkąta, wiedząc, że leży na odpowiedniej prostej, która tworzy kąt prosty z drugim odcinkiem. - To nie było wyzwanie – stwierdza jednak maturzysta z klasy z rozszerzoną matematyką.Było też jedno zaskakujące zadanie – z daną statystyczną. - Dziwną, której nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Ale otwieram karty wzorów, jest wzór, wstawia się dwie liczby i jest wynik. Tak działa matura z podstawy – kwitował jeden z krakowskich maturzystów, z którym rozmawialiśmy. - Dało się rozwiązać w półtorej godziny. Mnie się już znudziło sprawdzanie i wyszedłem - dodawał.Maturę z matematyki na poziomie podstawowym obecnie zdają wszyscy maturzyści.[cyt color=#000000]Na poziomie podstawowym uczniowie mają do rozwiązania 25 zadań zamkniętych. Może pojawić się każde zagadnienie przerabiane w trakcie nauki. Na pewno będą to równania, ciągi, planimetria, trygonometria, funkcja kwadratowa, kąty wpisane w okrąg.[/cyt]