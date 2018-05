W poniedziałek, 7 maja maturzyści zmierzą się z egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Czy maturalne zadania będą trudne czy łatwe? Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2017 z matematyki na poziomie podstawowym.

Matura 2018 Matematyka podstawowa: matematyka jest obowiązkowa

I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją

decyzję na karcie odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.

Matura 2018 Matematyka podstawowa: Odpowiedzi i Rozwiązania

Matura MATEMATYKA 2018: wzory matematyczne, rozwiązywanie arkuszy w całości

Matura MATEMATYKA PODSTAWOWA 2018. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się w poprzednich latach

W poniedziałek, 7 maja o godzinie 9, uczniowie napiszą matematykę na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14 zaplanowano język łaciński i kulturę antyczną - poziomy podstawowy i rozszerzony.Matura z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawana na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą na obu poziomach mieć formę zamkniętą lub otwartą.[cyt color=#000000]- W ostatnich tygodniach warto skrupulatnie zapoznać się z zestawem wzorów matematycznych, z którego uczniowie będę mogli korzystać podczas egzaminu - mówi Marta Więcławska, nauczycielka MathRiders. [/cyt]- Są one dodatkową pomocą dla maturzystów, ale tylko pod warunkiem, że będą wiedzieli jak znaleźć w nich potrzebne informacje. Z moich obserwacji wynika również, że w ostatnich dniach niezwykle ważne jest rozwiązywanie testów w całości, bez zbędnych przerw. Zwracam na to uwagę, ponieważ wielu nastolatków ma problemy z koncentracją przez dłuższy czas. Dlatego w ostatnich dniach warto usiąść w spokojnym miejscu, "odłączyć się" od elektronicznych zabawek i odtworzyć jak najbardziej realne warunki właściwego egzaminu.Maturzyści w ubiegłym roku mieli do rozwiązania 34 zadania. Poziom podstawowy z matury z matematyki był prosty - oceniali maturzyści zgodnie.W 25 zadaniach z- maturzyści mieli podane cztery odpowiedzi i z nich musieli wybrać poprawną. Reszta zadań była otwarta - wymagała od uczniów wytłumaczeń liczbowych, komentarza.Jeżeli już coś nastręczyło trudność maturzystom, to dwa ostatnie zadania. W jednym mieli obliczyć pole ostrosłupa, w drugim - policzyć pole trójkąta, tworzonego przez dwie proste. - W ostatnim i przedostatnim zadaniu wyszły brzydkie wyniki, pierwiastki, nieprzyjemne dla oka. Ale wszystkim wyszło to samo, więc teoretycznie powinny być poprawne.Bardzo dobrze poradzili sobie z odczytaniem współczynników z wykresu, obliczeniem miejsca zerowego funkcji liczbowej, nierównością kwadratową.