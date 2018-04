Matura z MATEMATYKI to według uczniów jeden z najcięższych egzaminów. Co zrobić, żeby zdać egzamin maturalny z matematyki? Jednym ze sposobów jest rozwiązywanie arkuszy maturalnych z wykorzystaniem zestawu wzorów matematycznych, sporządzonym przez CKE. Dlatego specjalnie dla was zebraliśmy arkusze z dwóch poprzednich lat: zarówno z matury z matematyki z poziomu podstawowego, jak i matury z matematyki z poziomu rozszerzonego. Warto wykorzystać tych kilka dni, które pozostały do matury z matematyki 2018, na przećwiczenie zadań, które pojawiły się w poprzednich latach.

Matura MATEMATYKA 2018: arkusz CKE z odpowiedziami

Przypomnijmy, że maturę z matematyki na poziomie podstawowym uczniowie będą zdawać w poniedziałek, 7 maja 2018 r., a na poziomie rozszerzonym - w środę 9 maja 2018 r. Specjalnie dla gimnazjalistów publikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami z ostatnich dwóch lat. Sprawdźcie, co warto powtórzyć w tych ostatnich dniach.



Matura MATEMATYKA 2018: wzory matematyczne, rozwiązywanie arkuszy w całości

- W ostatnich tygodniach warto również skrupulatnie zapoznać się z zestawem wzorów matematycznych, z którego uczniowie będę mogli korzystać podczas egzaminu - mówi Marta Więcławska, nauczycielka MathRiders.



- Są one dodatkową pomocą dla maturzystów, ale tylko pod warunkiem, że będą wiedzieli jak znaleźć w nich potrzebne informacje. Z moich obserwacji wynika również, że w ostatnich dniach niezwykle ważne jest rozwiązywanie testów w całości, bez zbędnych przerw. Zwracam na to uwagę, ponieważ wielu nastolatków ma problemy z koncentracją przez dłuższy czas. Dlatego w ostatnich dniach warto usiąść w spokojnym miejscu, "odłączyć się" od elektronicznych zabawek i odtworzyć jak najbardziej realne warunki właściwego egzaminu.



Matura MATEMATYKA PODSTAWOWA 2018. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się w poprzednich latach

Maturzyści w ubiegłym roku mieli do rozwiązania 34 zadania. Poziom podstawowy z matury z matematyki był prosty - oceniali maturzyści zgodnie.



W 25 zadaniach z Matura Matematyka Podstawowa - maturzyści mieli podane cztery odpowiedzi i z nich musieli wybrać poprawną. Reszta zadań była otwarta - wymagała od uczniów wytłumaczeń liczbowych, komentarza.



Jeżeli już coś nastręczyło trudność maturzystom, to dwa ostatnie zadania. W jednym mieli obliczyć pole ostrosłupa, w drugim - policzyć pole trójkąta, tworzonego przez dwie proste. - W ostatnim i przedostatnim zadaniu wyszły brzydkie wyniki, pierwiastki, nieprzyjemne dla oka. Ale wszystkim wyszło to samo, więc teoretycznie powinny być poprawne.



Bardzo dobrze poradzili sobie z odczytaniem współczynników z wykresu, obliczeniem miejsca zerowego funkcji liczbowej, nierównością kwadratową.





Matura MATEMATYKA ROZSZERZONA 2018. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się w poprzednich latach

Maturzyści w ubiegłym roku na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym mieli do rozwiązania 15 zadań. Musieli na przykład obliczyć granice, obliczyć styczne do wykresu funkcji przechodzącej przez punkt. Były równania trygonometryczne, wielomiany, twierdzenia cosinusów, ciągi arytmetyczne i geometryczne, a także geometria analityczna: podane dwa punkty i trzeba było znaleźć środek okręgu na którym leżą.



Największą trudność sprawiło uczniom zadanie z optymalizacji: mieli obliczyć objętość walca, jego promień i wysokość, gdzie dane było tylko pole i wynosiło P.



Najmniej problemów maturzyści mieli z zadaniami zamkniętymi: musieli obliczyć granicę ABC i wykorzystać przy tym wzór skróconego mnożenia, obliczyć kąt oparty na tym samym łuku, obliczyć wektory.



- Poszło średnio, mogło być lepiej - mówi Maria Szaj, która chce zdawać na zarządzanie na UJ. - Ale tragedii nie ma.



Matura 2017 Matematyka Odpowiedzi. Zadania z matematyki na maturze 2017 (Arkusz, Rozwiązania)

Na maturze z matematyki (cz. podstawowa) trzeba było m.in. obliczyć obwód trójkąta mając podane dane: przeciwprostokątną i różnicę między przyprostokątnymi, wyliczyć współczynniki funkcji kwadratowej, obliczyć sinus kąta pomiędzy promieniem a odcinkiem łączącym dwie podstawy walca, czy obliczyć objętość graniastosłupa trójkątnego, mając wysokość i pole powierzchni bocznej.





Autor: Joanna Urbaniec

