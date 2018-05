Matura 2018 Matematyka rozszerzona. W środę uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie rozszerzonej. Po południu zamieścimy arkusz wraz z odpowiedziami.

Egzamin dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym to postrach wśród maturzystów. Uchodzi za jeden z najtrudniejszych egzaminów, ale zarazem jest jednym z trzech najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. To także podstawa, aby starać się o przyjęcie na studia politechniczne.W ubiegłym roku uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań, z czego cztery były do wyboru z odpowiedziami a/b/c/d. Maturzyści, którzy wyszli przed czasem mówili, że egzamin był trudny - rozwiązali tylko 5 z 15 zadań. Z wymienianych przez nich przykładów wiadomo, że na rozszerzeniu musieli się zmierzyć z wielomianami, nierównościami kwadratowymi i sześciennymi oraz planimetria i geometrią. Patryk, maturzysta, który wyszedł ponad godzinę przed czasem mówi, że rozszerzoną matematykę pisał tylko po to, by się sprawdzić, gdyż nie chodził do klasy matematyczno-fizycznej.Największą trudność sprawiło uczniom zadanie z optymalizacji: mieli obliczyć objętość walca, jego promień i wysokość, gdzie dane było tylko pole i wynosiło P. Najmniej problemów maturzyści mieli z zadaniami zamkniętymi: musieli obliczyć granicę ABC i wykorzystać przy tym wzór skróconego mnożenia, obliczyć kąt oparty na tym samym łuku, obliczyć wektory. - Poszło średnio, mogło być lepiej - mówi Maria Szaj, która chce zdawać na zarządzanie na UJ. - Ale tragedii nie ma.