Matura 2018 startuje już w piątek, 4 maja. W pierwszym dniu MATURY 2018 maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO PODSTAWOWEGO znajdziecie na naszej stronie - gazetakrakowska.pl.

Matura 2018: polski podstawowy - jakie będą tematy?

Matura 2018 Polski. Te utwory muszą znać uczniowie, którzy przystąpią do matury z język polskiego:

Bogurodzica,

Bolesław Prus – Lalka

Jan Kochanowski – wybrane treny, pieśni

Adam Mickiewicz – Dziady część III,

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,

Stanisław Wyspiański – Wesele,

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to napiszę. #matura2018 — Pαulinα (@k_paulina1) 17 kwietnia 2018

Ogólnie matura z polskiego byłaby prostsza, gdyby nas przygotowywali do czegoś takiego jak matura ustna i nauka o języku przez cały okres nauki w szkole średniej, a nie tylko przed samą maturą #matura2018 — Evelyn in blue (@blunloved) 15 kwietnia 2018

Ustny polski to taka loteria ze mnie to przeraża #matura2018 — Back from the USA (@AshtonsIris) 15 kwietnia 2018

Matura 2018 Polski: tematy, które pojawiły się w ubiegłym roku

Matura 2018 Polski: przecieki, arkusze

Maraton maturalny potrwa do 25 maja. Potem prace młodzieży sprawdzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.Wielu z Was zadaje sobie pytanie, jakie tematy pojawią się na maturze z j. polskiego. Matura z polskiego zapewne nie obędzie się bez pytań o twórczość Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Każdego roku są to pewniaki na polskim, tak będzie pewnie też na maturze 2018. Bardzo byśmy się zdziwili, jeśli byłoby inaczej. Przed maturą z polskiego warto też sprawdzić, co było na arkuszach z lat poprzednich.- Polski był banalny - mówili rok temu zgodnie maturzyści z VIII LO w Krakowie. - Nawet polonistka zapytała kolegę, czy nie jest obrażony jej poziomem.Ale na interpretację wiersza prawie nikt się nie zdecydował. - Nauczyciele mówili nam, że jak mamy wybór, to żeby pisać rozprawkę, bo wiersz na pewno sknocimy - tłumaczyli.- Ja przeczytałam wiersz, ale był współczesny, nie można się było odnieść do żadnej wcześniejszej epoki, wiec zrezygnowałam z interpretacji - mówiła Marysia Mastak z klasy biologiczno-chemicznej VIII LO.Maturzyści musieli się zmierzyć w sumie z 14 pytaniami. Wśród nich były trzy teksty źródłowe, a do nich pytania. Jeden tekst dotyczył zanikających języków plemienia indiańskiego. W kolejnym zadaniu uczniowie musieli streścić fragment tekstu „Mój dziwny Sienkiewicz”.- To było trudne, bo tekst zajmował kartkę A4, a my musieliśmy się zmieścić w 40-60 słowach - oceniał na gorąco Piotr Moszkowicz z klasy matematyczno-fizycznej VIII LO.Mieli też rozpoznać fragment „Wesela” Wyspiańskiego: co to za utwór i czyjego autorstwa. - To akurat było proste, bo naszym patronem jest Wyspiański – mówi Ola Dziurdzia. – Generalnie jestem zadowolona. Problemem było tylko znalezienie argumentów w rozprawce, bo nigdy nie wiadomo, czy przypasują komisji.W ubiegłym roku maturzyści mieli do wyboru: rozważania na temat tego czy praca jest pasją czy obowiązkiem (na podstawie fragmentu powieści "Ziemi, planecie ludzi” Antoine de Saint-Exupery’ego) albo interpretację wiersza "Słyszę czas" Kazimierza Wierzyńskiego.Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2018.Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2018 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.[cyt color=#000000]Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2018 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.[/cyt]