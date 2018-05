Matura 2018 Polski podstawa Odpowiedz, Arkusz CKE, Tematy z polskiego podstawa MATURA 2018.

Matura 2018 Polski podstawowy: "J. polski był prosty"



Matura 2018 Polski podstawa "wszyscy byli zadowoleni"

Matura 2018 Polski: wiersz Ernesta Bryla (tematy na maturze z polskiego)

Matura 2018 Polski: test i tekst o tłumaczach

- Mieliśmy „Lalkę”. Tego się nie spodziewaliśmy, bo obstawialiśmy, że będą albo „Dziady”, albo „Wesele” - bo w tym roku przypada rocznica, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Więc myśleliśmy, że na maturze będzie coś narodowo-wyzwoleńczego – mówiła nam Tamara Filiks z VIII LO w Krakowie, która planuje studiować logistykę międzynarodową, a także iść do wojska – zgodnie z rodzinną tradycją. W dwie godziny uporała się z egzaminem z polskiego. Tyle jej wystarczyło, nie skorzystała z wydłużonego czasu, jaki jej przysługiwał w związku z problemem z alergią i braniem leków (o 30 minut więcej)..- Tęsknota – czy prowadzi człowieka do klęski, czy powoduje, że staje się lepszy, jest siłą budującą – tak ten temat zapamiętała Tamara. Należało odnieść się do samej lektury oraz do innego tekstu kultury, czyli innego tekstu literackiego, ale też np. przedstawienia, filmu czy obrazu.Krakowska maturzystka odniosła się do książki swojego ulubionego autora - „Makabrycznej gry” Sebastiana Fitzka. - Wykorzystałam to, że tę książkę znam praktycznie na pamięć – opowiadała nam Tamara. Ostatecznie wykazała w swojej rozprawce, że tęsknota może doprowadzić człowieka do upadku, popchnąć go do rzeczy ostatecznych jak samobójstwo, morderstwo, a więc jest siłą niszczącą.Tamara nawet nie spojrzała. Jak większość maturzystów, którzy wolą rozprawkę, a maturalnego „starcia” z poezją się obawiają. - Zresztą jak zobaczyłam temat rozprawki, to stwierdziłam, że to mój temat i jestem szczęśliwa, że taki się pojawił – wyznała nam nastolatka.Na egzaminie trzeba też było wypełnić test. Część pytań odnosiła się do podanego tekstu. Jeden z tekstów opowiadał o tłumaczach, o ich popularności w XXI wieku. Zawierał wizję tłumaczy nie tyle z języka polskiego na obcy, tylko z polskiego na polski, tłumaczących „co autor miał na myśli”. - W teście były pytania o funkcje języka, trzeba było wskazać, jakie środki językowe opisują szacunek do osób – opowiadali nam też maturzyści. - Sdoki językowe – to mnie zagięło… Nie stylistyczne, tylko językowe – podkreślał jeden z zaskoczonych krakowskich maturzystów.[cyt color=#000000]- Temat rozprawki był tematem łatwym dla ucznia, który przeczytał „Lalkę”. A trudnym dla tych, którzy znają ją tylko z bryku albo filmu. Bardzo celny temat na przesianie maturzystów, którzy nie czytają. I również temat, który pozwala się wykazać uczniowi, który ma szeroką wiedzę – mówiły nam polonistki z krakowskiego VIII LO, Anna Matuszek i Katarzyna Miezian (zarazem dyrektorka szkoły). Jak podkreślały, „Lalka” jest jedną z zaledwie ośmiu lektur „z gwiazdką” - tych, których przeczytanie w liceum jest obowiązkowe.[/cyt]