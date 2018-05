Matura 2018 startuje już w piątek, 4 maja. W pierwszym dniu MATURY 2018 maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO PODSTAWOWEGO znajdziecie na naszej stronie - gazetakrakowska.pl.

Matura 2018 Polski. Te utwory muszą znać uczniowie, którzy przystąpią do matury z język polskiego:

Bogurodzica,

Bolesław Prus – Lalka

Jan Kochanowski – wybrane treny, pieśni

Adam Mickiewicz – Dziady część III,

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,

Stanisław Wyspiański – Wesele,

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to napiszę. #matura2018 — Pαulinα (@k_paulina1) 17 kwietnia 2018

Ogólnie matura z polskiego byłaby prostsza, gdyby nas przygotowywali do czegoś takiego jak matura ustna i nauka o języku przez cały okres nauki w szkole średniej, a nie tylko przed samą maturą #matura2018 — Evelyn in blue (@blunloved) 15 kwietnia 2018

Ustny polski to taka loteria ze mnie to przeraża #matura2018 — Back from the USA (@AshtonsIris) 15 kwietnia 2018

Matura 2018 wystartuje już 4 maja. W pierwszym dniu MATURY 2018 uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO PODSTAWOWEGO znajdziecie w tym materiale.Uczniowie musieli również powiązać epilog z Pana Tadeusza z fragmentem wiersza „Chleb” Tadeusza Różewicza.Wśród pytań były te dotyczące tekstów źródłowych. Uczniowie musieli też streścić tekst „Profesja stulecia”.Maraton maturalny potrwa do 25 maja. Potem prace młodzieży sprawdzą egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.Wielu z Was zadaje sobie pytanie, jakie tematy pojawią się na maturze z j. polskiego. Matura z polskiego zapewne nie obędzie się bez pytań o twórczość Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Każdego roku są to pewniaki na polskim, tak będzie pewnie też na maturze 2018. Bardzo byśmy się zdziwili, jeśli byłoby inaczej. Przed maturą z polskiego warto też sprawdzić, co było na arkuszach z lat poprzednich.- Polski był banalny - mówili rok temu zgodnie maturzyści z VIII LO w Krakowie. - Nawet polonistka zapytała kolegę, czy nie jest obrażony jej poziomem.Ale na interpretację wiersza prawie nikt się nie zdecydował. - Nauczyciele mówili nam, że jak mamy wybór, to żeby pisać rozprawkę, bo wiersz na pewno sknocimy - tłumaczyli.- Ja przeczytałam wiersz, ale był współczesny, nie można się było odnieść do żadnej wcześniejszej epoki, wiec zrezygnowałam z interpretacji - mówiła Marysia Mastak z klasy biologiczno-chemicznej VIII LO.Maturzyści musieli się zmierzyć w sumie z 14 pytaniami. Wśród nich były trzy teksty źródłowe, a do nich pytania. Jeden tekst dotyczył zanikających języków plemienia indiańskiego. W kolejnym zadaniu uczniowie musieli streścić fragment tekstu „Mój dziwny Sienkiewicz”.- To było trudne, bo tekst zajmował kartkę A4, a my musieliśmy się zmieścić w 40-60 słowach - oceniał na gorąco Piotr Moszkowicz z klasy matematyczno-fizycznej VIII LO.Mieli też rozpoznać fragment „Wesela” Wyspiańskiego: co to za utwór i czyjego autorstwa. - To akurat było proste, bo naszym patronem jest Wyspiański – mówi Ola Dziurdzia. – Generalnie jestem zadowolona. Problemem było tylko znalezienie argumentów w rozprawce, bo nigdy nie wiadomo, czy przypasują komisji.W ubiegłym roku maturzyści mieli do wyboru: rozważania na temat tego czy praca jest pasją czy obowiązkiem (na podstawie fragmentu powieści "Ziemi, planecie ludzi” Antoine de Saint-Exupery’ego) albo interpretację wiersza "Słyszę czas" Kazimierza Wierzyńskiego.Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2018.Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2018 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.[cyt color=#000000]Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2018 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.[/cyt]