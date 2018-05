4 maja maturzyści przystąpią do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Z jakimi zadaniami będą musieli się zmierzyć? Odpowiedzi na te pytania opublikujemy na naszym portalu.

Matura 2018: Polski - zadania zamknięte i otwarte

Matura 2018 Polski podstawowy - arkusz CKE, odpowiedzi

Matura 2018: Polski - jakie tematy i pytania pojawiły się w ubiegłym roku?

Matura 2018 Polski. Te utwory muszą znać uczniowie, którzy przystąpią do matury z język polskiego:

Bogurodzica,

Bolesław Prus – Lalka

Jan Kochanowski – wybrane treny, pieśni

Adam Mickiewicz – Dziady część III,

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,

Stanisław Wyspiański – Wesele,

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Zadania w teście maturalnym mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie ograniczają się do sprawdzania umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, ale – obligatoryjnie – służą rozpoznaniu poziomu umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, a także świadomości językowej. Zadania sprawdzają znajomość utworów literackich.[g]13123344[/g]Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście, wymienić przyczyny zdziwienia Sienkiewiczem, dlaczego porównuje się zanik języków do zanikania różnorodności biologicznej, jaki ma wpływ na rozumienie tekstu stylizacja gwarowa.Maturzyści musieli również przypasować słowa do definicji, np. elegant, fenomen. Maturzyści mieli podane zdanie i mieli wybrać czy jest oni przydawkowe czy okolicznikowe i uzasadnić swój wybór. Jednym z zadań było również streszczenie tekstu o Sienkiewiczu.Wśród dwóch tematów do wyboru, uczniowie mieli napisać rozprawkę na podstawie fragmentu tekstu "Ziemia, planeta ludzi" Anthony'ego de Saint-Exupéry lub przeanalizować wiersz Kazimierza Wierzyńskiego "Słyszę czas".