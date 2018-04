W piątek, 4 maja, maturzyści będą pisać język polski - od godz. 9 część podstawową i od godz. 14 część rozszerzoną. W Internecie uczniowie ciągle natrafiają na informacje o przeciekach. Czy warto wierzyć w przecieki? Nie i uważajcie na nie. Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa.

Matura Polski 2018: test i wypracowanie. Ile trwa matura z j. polskiego

Matura 2018 z języka polskiego: jakie lektury pojawią się na maturze z polskiego?

Matura 2018 Polski. Te utwory muszą znać uczniowie, którzy przystąpią do matury z język polskiego:

Bogurodzica,

Bolesław Prus – Lalka

Jan Kochanowski – wybrane treny, pieśni

Adam Mickiewicz – Dziady część III,

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,

Stanisław Wyspiański – Wesele,

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to napiszę. #matura2018 — Pαulinα (@k_paulina1) 17 kwietnia 2018

Ogólnie matura z polskiego byłaby prostsza, gdyby nas przygotowywali do czegoś takiego jak matura ustna i nauka o języku przez cały okres nauki w szkole średniej, a nie tylko przed samą maturą #matura2018 — Evelyn in blue (@blunloved) 15 kwietnia 2018

Ustny polski to taka loteria ze mnie to przeraża #matura2018 — Back from the USA (@AshtonsIris) 15 kwietnia 2018

Matura 2018 Polski: tematy, które pojawiły się w ubiegłym roku

Matura 2018 Polski: przecieki, arkusze

Zadania z języka polskiego podzielone są na dwie grupy. Pierwsza z nich to test, gdzie mogą pojawić się zadania zamknięte lub otwarte, na które będzie trzeba odpowiedzieć na podstawie np. przedstawionego tekstu. Druga część to wypracowanie, na które składa się rozprawka na podstawie tekstu epickiego lub dramatycznego bądź interpretacja tekstu poetyckiego.Maturzyści już od dawna zastanawiają się, jaka książka z kanonu lektur pojawi się na wypracowaniu. - Na 100 proc. będzie "Lalka" - czytamy na Twitterze."Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat" - radzi na Twitterze Paulina.W ubiegłym roku maturzyści mieli do wyboru: rozważania na temat tego czy praca jest pasją czy obowiązkiem (na podstawie fragmentu powieści "Ziemi, planecie ludzi” Antoine de Saint-Exupery’ego) albo interpretację wiersza "Słyszę czas" Kazimierza Wierzyńskiego.Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2018.Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2018 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.[cyt color=#000000]Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2018 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.[/cyt]