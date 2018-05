W piątek po południu, w pierwszym dniu matur, część absolwentów szkół średnich przystąpiła do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie tylko ci, którzy chcieliby studiować polonistykę – wyniki z tego egzaminu są istotne w rekrutacji na studia na kierunkach takich jak np. prawo, architektura czy... lotnictwo i kosmonautyka.

- Temat rozprawki był tematem łatwym dla ucznia, który przeczytał „Lalkę”. A trudnym dla tych, którzy znają ją tylko z bryku albo filmu. Bardzo celny temat na przesianie maturzystów, którzy nie czytają. I również temat, który pozwala się wykazać uczniowi, który ma szeroką wiedzę – mówiły nam polonistki z krakowskiego VIII LO, Anna Matuszek i Katarzyna Miezian (zarazem dyrektorka szkoły). Jak podkreślały, „Lalka” jest jedną z zaledwie ośmiu lektur „z gwiazdką” - tych, których przeczytanie w liceum jest obowiązkowe.

Bogurodzica,

Bolesław Prus – Lalka

Jan Kochanowski – wybrane treny, pieśni

Adam Mickiewicz – Dziady część III,

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz,

Stanisław Wyspiański – Wesele,

Bruno Schulz – wybrane opowiadanie

Pan Tadeusz, Ferdydurke, Dziady, Dżuma, Granica, Cudzoziemka, Ludzie bezdomni, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara, Lalka + Literatura wojenna. Na podstawie tych dzieł napiszecie i wypowiecie się praktycznie na każdy temat. Jak sobie coś jeszcze przypomnę, to napiszę. #matura2018 — Pαulinα (@k_paulina1) 17 kwietnia 2018

Ogólnie matura z polskiego byłaby prostsza, gdyby nas przygotowywali do czegoś takiego jak matura ustna i nauka o języku przez cały okres nauki w szkole średniej, a nie tylko przed samą maturą #matura2018 — Evelyn in blue (@blunloved) 15 kwietnia 2018

Ustny polski to taka loteria ze mnie to przeraża #matura2018 — Back from the USA (@AshtonsIris) 15 kwietnia 2018

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]





Autor: Joanna Urbaniec

W piątek po południu, w pierwszym dniu matur, część absolwentów szkół średnich przystąpiła do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Nie tylko ci, którzy chcieliby studiować polonistykę – wyniki z tego egzaminu są istotne w rekrutacji na studia na kierunkach takich jak np. prawo, architektura czy... lotnictwo i kosmonautyka.Na tej rozszerzonej maturze, na którą zdający mają 180 minut, pisze się pracę argumentacyjną (w odniesieniu do podanego tekstu teoretycznego – może to być tekst krytycznoliteracki, teoretycznoliteracki lub historycznoliteracki) lub dokonuje interpretacji porównawczej tekstów.W VIII LO rozszerzoną maturę z polskiego zdawał w piątek m.in. 20-letni Radosław Syguła. Podchodził do niej kolejny raz, ponieważ chce poprawić wynik z zeszłego roku, by zwiększyć swoje szanse na wymarzone studia - filmoznawstwo na UJ (w zeszłym roku zabrakło mu 0,3 punktu). Wybrał pracę argumentacyjną.- Tak jak rok temu pisałem esej. W tym roku mieliśmy znaleźć związki między poezją a filozofią, wykazać, czy de facto coś takiego istnieje. Należało zapoznać się z tekstem teoretycznoliterackim i zinterpretować słowa autora, odnieść się do nich – relacjonował nam Radosław Syguła. Maturzysta podsumowuje, że badacz, którego tekstem należało się zająć, obiektywnie opowiadał o różnych kierunkach i prądach myślowych. - Uważam, tak jak autor tekstu, że wszystko zależy choćby od konkretnej epoki, tego, czy mamy np. więcej wybitnych filozofów bądź mniej wybitnych literatów. Poza tym wiele zależy od tematyki. Nie każdy wiersz, jak i nie każdy prąd filozoficzny odpowie na postawione pytanie egzystencjalne – stwierdził maturzysta. Jego zdaniem temat tegoroczny był łatwiejszy od zeszłorocznego, kiedy trzeba się było zmierzyć z tekstem niemieckiego badacza Wolfganga Kaysera o grotesce.Mniejsza część zdających wybierała drugi temat. W tym roku analiza porównacza dotyczyła utworów: "Nerwy" Cypriana Kamila Norwida i „Pod dworcem głównym w Warszawie” Józefa Czechowicza.Po egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym w tym miejscu opublikujemy arkusze egzaminacyjne CKEMatura 2018 Polski podstawa. W piątek, 4 maja maturzyści przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wiemy już z jakimi tematem musieli się w tym roku zmierzyć maturzyści? "Lalka" Bolesława Prusa to temat przewodni jaki pojawił się na maturze 2018.Wiemy już, jaki temat rozprawki, pojawił się na maturze podstawowej z języka polskiego. "Tęsknota - siła niszcząca, czy budująca ludzkie życie? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu Lalki i wybranego tekstu kultury."Krakowska maturzystka odniosła się do książki swojego ulubionego autora - „Makabrycznej gry” Sebastiana Fitzka. - Wykorzystałam to, że tę książkę znam praktycznie na pamięć – opowiadała nam Tamara. Ostatecznie wykazała w swojej rozprawce, że tęsknota może doprowadzić człowieka do upadku, popchnąć go do rzeczy ostatecznych jak samobójstwo, morderstwo, a więc jest siłą niszczącą.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku uczniowie musieli odpowiadać na konkretne pytania do tych tekstów, np. wymienić dwie przyczyny zanikania języków podanych w tekście, wymienić przyczyny zdziwienia Sienkiewiczem, dlaczego porównuje się zanik języków do zanikania różnorodności biologicznej, jaki ma wpływ na rozumienie tekstu stylizacja gwarowa.Zadania w teście maturalnym mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie ograniczają się do sprawdzania umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, ale – obligatoryjnie – służą rozpoznaniu poziomu umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, a także świadomości językowej. Zadania sprawdzają znajomość utworów literackich.