Matura 2018 rusza już w piątek, 4 maja. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Większość z nich chciałaby poznać pytania już teraz. W sieci co chwila pojawiają się informacje o arkuszach, które wyciekły. Nie wierzcie w te informacje - o żadnych "przeciekach" nie może być mowy. Dalsza część artykułu poniżej.

Jak co roku, na różnych forach internetowych pojawiają się informacje o wycieku arkuszy z matur do Internetu. Najczęściej można je znaleźć na stronach, które za opłatą oferują właśnie takie "przecieki". Uważajcie i nie dajcie się nabrać! Niemal na pewno informacja o przeciekach jest fałszywa, a arkusze, o ile w ogóle takie będą, mogę być wyssane z palca. Dużo lepiej jest spożytkować czas po prostu na naukę przed egzaminem, niż na szukanie w internecie potencjalnych przecieków przez maturą 2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że o żadnych przeciekach przed maturą 2018 nie może być mowy. Arkusze zawsze są pilne strzeżone i otwierane w szkołach dopiero po rozpoczęciu matury.Ważna informacja: tematy i pytania, jakie pojawią się na maturze 2018 ujawniane są tylko i wyłącznie w momencie rozpoczęcia się egzaminu. Wszelkie przecieki, które można znaleźć w internecie mogą wprowadzić w błąd uczniów.Zadania z języka polskiego podzielone są na dwie grupy. Pierwsza z nich to test, gdzie mogą pojawić się zadania zamknięte lub otwarte, na które będzie trzeba odpowiedzieć na podstawie np. przedstawionego tekstu. Druga część to wypracowanie, na które składa się rozprawka na podstawie tekstu epickiego lub dramatycznego bądź interpretacja tekstu poetyckiego.