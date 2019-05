Matura 2019 NIEMIECKI - co będzie na maturze z j. niemieckiego podstawa Odpowiedzi, Arkusz CKE 14 05

Matura 2019 z języka niemieckiego - data, informacje

Każdy maturzysta ma obowiązek napisania jednej matury z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Zwykle wybierany jest język angielski, ale może to być też na przykład niemiecki. Egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zacznie się o 9:00 14 maja 2019 i trwać będzie 120 minut. Żeby zdać maturę podstawową trzeba osiągnąć wynik 30 proc.

Matura 2019 z języka niemieckiego: poziom podstawowy

Maksymalna ilość punktów do zdobycia na podstawie wynosi 50. Arkusz egzaminacyjny składa się z kilku części. Pierwsze pytania sprawdzają umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Ta część odbywa się zazwyczaj zaraz po rozpoczęciu egzaminu. Teksty (dialogi, monologi, wywiady) są dwukrotnie odtwarzanie z płyty CD. Potem jest kilka tekstów, a do nich pytania (czytanie ze zrozumieniem), a następnie gramatyka i słownictwo. Na koniec trzeba napisać tekst (list, e-mail), na 80-130 słów. Za tę część można otrzymać maksymalnie 10 punktów, oceniający bierze pod uwagę treść, logikę wypowiedzi, bogactwo środków językowych oraz ich poprawność.

Matura 2019 z języka niemieckiego: poziom rozszerzony

Część rozszerzona zacznie się o 14:00 14 maja i będzie trwać 150 minut. Struktura jest podobna do części podstawowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania to 50. Pierwsza część to rozumienie tekstu słuchanego, z tym, że lektorami są rodzimi użytkownicy języka. Potem czytanie, znajomość leksykalno-gramatycznych środków i tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny). W tekście należy umieścić opis, uzasadnić swoją opinię, podać argumenty itd. Tekst powinien mieć 200-250 słów. Za to zadanie można otrzymać do 13 punktów.